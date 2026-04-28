Tip na Deň matiek s kvetinami LEGO® Botanicals: Darujte lásku, ktorá vydrží

Na Deň matiek potešte tú, ktorá vás naučila hrať sa. Namiesto klasických kvetín darujte mamičke tento rok niečo skutočne výnimočné – spoločný zážitok a spomienky, ktoré tak ľahko nezmiznú.
Stavebnice LEGO® Botanicals prinášajú krásu kvetín do interiéru v podobe elegantných stavebníc, ktoré nevyžadujú žiadnu starostlivosť, a zároveň ponúkajú radosť z tvorenia. Inšpirujte sa napríklad Amiou, ktorá svojej mamičke, moderátorke Barbore Krajčírovej, dala žiarivú stavebnicu LEGO Botanicals Kytica ružových ruží, a tak jej dopriala chvíľku pokoja pri skladaní a radosť z darčeka, ktorý vydrží oveľa dlhšie ako z bežnej kytice.
Príďte sa inšpirovať a objavte kvetinové stavebnice LEGO Botanicals v sobotu 9. a v nedeľu 10. mája 2026 od 10:00 do 18:00 hod. v bratislavskom OC Nivy. Zábavnú aktivitu pre deti aj celé rodiny si užijete priamo na mieste. Návštevníci si budú môcť vlastnoručne poskladať kvety LEGO Botanicals a darovať ich mamičke, ktorá ich naučila hrať sa.
LEGO® Botanicals Kytica tulipánov (11501)
Je vaša mama milovníčkou jari? Stavebnica LEGO® Botanicals Kytica tulipánov ponúka sviežu a hravú alternatívu ku klasickej kytici – spája jemný vzhľad rozkvitnutých tulipánov v pestrých farbách s tvorivým zážitkom. Hotová kvetina môže potom slúžiť ako štýlová dekorácia do domácnosti, ktorá bude zdobiť jedálenský stôl celý rok bez toho, aby stratila jediný lístok.
LEGO® Botanicals Kytica slnečníc (11502)
Chcete poďakovať mamičke za to, že je vaším slnkom? Stavebnicu LEGO® Botanicals Kytica slnečníc ponúka netradičnú alternatívu ku klasickej kytici a poteší všetky milovníčky týchto ikonických žltých kvetov, pričom do domácnosti vnesie pozitívnu energiu skôr, ako slnečnice rozkvitnú vonku. Po zostavení sa premení na štýlovú dekoráciu, ktorá nezvädne, rozžiari aj daždivé popoludnia a bude mamičke pripomínať vašu vďačnosť zakaždým, keď sa na ňu pozrie.
LEGO® Botanicals Lopatkovec (11504)
Hľadáte darček pre mamu, ktorá si potrpí na vkusné doplnky a kvety v kvetináči? LEGO® Botanicals Lopatkovec je ideálnou voľbou pre milovníčky minimalizmu a elegancie. Tento model v jemnom broskyňovom kvetináči nezvädne, nepotrebuje polievať a skvele vyzerá na pracovnom stole aj v obývačke. Navyše môže byť aj príjemnou spoločnou tvorbou, ktorá premení darček na pekný spoločný čas.
LEGO® Botanicals Kvitnúci kaktus (11509): pre deti od 9 rokov
Hľadáte originálny darček pre niekoho, kto miluje netradičné dekorácie? Stavebnicu LEGO® Botanicals Kvitnúci kaktus tvorí 482 kociek na zostavenie dvoch kaktusov s ružovými kvetmi v pastelovo modrom kvetináči. Jeho hravý dizajn a svieže farby rozžiaria každý interiér a vyčaríia úsmev na tvári. Vďaka jednoduchému skladaniu je stavebnica vhodná ako na spoločné tvorenie detí s mamičkou, tak aj pre malých staviteľov, ktorí chcú prekvapiť vlastnoručne postaveným darčekom.
- reklamná správa -