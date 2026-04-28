Veľké porovnanie rastu PLATOV: Jasným víťazom je Bulharsko, Slovensko dopadlo biedne, pohoreli aj Nemci

BRATISLAVA - Nie je to len náš pocit, hovoria to aj čísla. Reálne hodinové mzdy v EÚ za posledných päť rokov klesli o 3 %.
Hrubé hodinové mzdy a platy v EÚ síce vzrástli z 21,5 eur v roku 2020 na 26,2 eur v roku 2025, čo odráža rast o 21,9 %. Toto číslo však nezohľadňuje infláciu.
Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb totiž rástli tiež a za rovnaké obdobie sa zvýšili o 25,6 %. V dôsledku toho kumulatívne reálne mzdy klesli o 3 %, čo znamenalo pokles kúpnej sily domácností. Informuje o tom web Euronews s odvolaním sa na údaje Eurostatu.
Pri detailnejšom pohľade na jednotlivé štáty sa ukazuje, že z 30 európskych krajín reálne mzdy a platy klesli v 12, zatiaľ čo v 18 vzrástli. Údaje sú založené na hrubých mzdách a platoch v národných menách.
Jasným víťazom je Bulharsko - reálne mzdy sa tam medzi rokmi 2020 a 2025 kumulatívne zvýšili o 37,4 %. V Bulharsku nadobudol v roku 2023 účinnosť zákon, ktorý vyžaduje, aby minimálna mzda bola aspoň 50 % priemernej hrubej mzdy.
Srbsko (25,4 %), Chorvátsko (21,1 %) a Litva (21,1 %) tiež zaznamenali nárast o viac ako 20 %. Ďalšie tri krajiny mimo eurozóny – Rumunsko (19,7 %), Maďarsko (18,8 %) a Poľsko (17,8 %) – zaznamenali tiež reálny rast medzi 15 % a 20 %.
V rámci eurozóny zaznamenalo v danom období výrazný nárast aj Slovinsko (14,4 %), Lotyšsko (10,6 %) a Grécko (8,6 %).
V rámci štyroch najväčších ekonomík EÚ však reálne mzdy klesli. Najväčší pokles zaznamenalo Taliansko s 9,2 %, nasledované Španielskom s 5,9 %. Nemecko (-3,2 %) a Francúzsko (-3,3 %) boli mierne pod priemerom EÚ. Taliansko zároveň zaznamenalo najvyšší pokles v celej Európe.
A ako si počínalo Slovensko? Reálna mzda u nás takmer stagnovala, nárast dosiahol len približne 1,2 %. V Česku dokonca reálne mzdy klesli o 6,6 %.