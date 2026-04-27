Obnova ciest v Košickom kraji: Zastupiteľstvo ju schválilo za maximálne 65 miliónov eur

KOŠICE - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok schválilo realizáciu obnovy úsekov krajských ciest II. a III. triedy v dĺžke zhruba 250 kilometrov dodávateľským spôsobom v celkovom objeme maximálne 65 miliónov eur. Ide o obnovu ciest zo zásobníka úsekov, ktoré sú v zlom stave, a to s postupným splácaním obstarávacej ceny počas najviac desiatich rokov.
Správa ciest KSK má pripraviť verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby. Lehota realizácie je podľa podmienok maximálne 18 kalendárnych mesiacov. Úhrada splátok dodávateľom stavebných prác pôjde z rozpočtu bežných výdavkov krajskej správy ciest. Za hlasovalo 42 poslancov, proti bol jeden a zdržalo sa osem poslancov. Takýto zámer obnovy úsekov ciest v nevyhovujúcom stave odobrilo zastupiteľstvo na minulom rokovaní vo februári.
Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na to, že tempo priebežných súvislých opráv nestíha degradácii krajských ciest. Takýmto spôsobom sa kraj má vyhnúť celkovo vyšším výdavkom na opravy ciest, ako aj zvyšovaniu svojho dlhu v čase, keď sa samosprávy musia vyrovnať s dlhovou brzdou, obmedzenými príjmami a konsolidačným režimom.