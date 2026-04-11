Koalícia v napätí? Danko predpovedá rekonštrukciu vlády: Robert Fico bude nemilosrdný

BRATISLAVA - Prípadná rekonštrukcia vlády je zodpovednosťou premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Vyhlásil to líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko s tým, že predseda vlády vie, ktorí ministri „makajú“. Predpokladá, že Fico bude po schválení štátneho rozpočtu nemilosrdný ku každému ministrovi a navrhne rekonštrukciu vlády. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
archívne video
„Predpokladám, že premiér bude nemilosrdný po schválení štátneho rozpočtu ku každému ministrovi a navrhne rekonštrukciu vlády, pretože ako premiér bude chcieť so stranou Smer-SD vyniknúť. A preto každý z ministrov z každej inej politickej strany by sa mal mať na pozore, pretože ak premiér začal v kuloároch hovoriť o rekonštrukcii vlády, nejakým ministrom hrozí poprava,“ skonštatoval. Myslí si, že predseda vlády vníma množstvo problémov. Danko v tejto súvislosti hovoril napríklad o zlom stave zdravotníctva. Mrzí ho tiež, že ministerstvo vnútra dosiaľ nezriadilo analytický tím k spisom súvisiacich s prípadom Jeffreyho Epsteina.
Kritika zdravotníctva a plán SaS
Na zlyhanie štátu v zdravotníctve upozornil aj predseda opozičnej SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling. „V zdravotníctve musí byť poriadok, transparentnosť, sledovanie jednotlivých zdrojov,“ poznamenal. Zároveň informoval, že v prípadnej budúcej vláde bude SaS žiadať rezort zdravotníctva do svojej gescie. Vyjadril sa aj k výzve prezidenta SR Petra Pellegriniho pre politické strany na podpis memoranda, ktorým by sa zaviazali k pokračovaniu výstavby strategických nemocníc aj po ďalších voľbách do NR SR. Pýta sa, prečo hlava štátu neiniciovala memorandum, keď sa výstavba začala a boli tam rôzne pochybenia.
Rozprávali sa tiež o vzťahoch v koalícii i opozícii. Gröhling opätovne vylúčil povolebnú spoluprácu SaS s Hlasom-SD. V tejto súvislosti hovoril o kauzách strany. Do budúcej vlády nepovažuje za stabilného partnera ani Hnutie Slovensko. Dotkli sa i zistení SaS, že rodina splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška má mať prospech z eurodotácií. Danko reagoval, že ak sa ukáže, že Daško rozhodol o peniazoch pre blízkeho príbuzného, mal by „zajtra odísť“. „Predseda vlády má zistiť, či pán Daško nahral peniaze svojej rodine, ak to tak urobil, ja poznám premiéra, premiér bude nemilosrdne konať,“ doplnil.
Voľby v Maďarsku rozdeľujú názory
Témou boli aj parlamentné voľby v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v nedeľu (12. 4.). Obaja kritizovali kampaň. Gröhling za lepšiu voľbu považuje predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara. Argumentoval, že v prípade výhry úradujúceho premiéra Viktora Orbána (Fidesz) by Maďarsko naďalej upadalo. Danko si zase myslí, že prípadná výhra Magyara bude znamenať zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov. „Liberalizmus má ruke v ruke jednu vlastnosť, a to vyvolávať konflikt,“ okomentoval. Zdôraznil však, že treba rešpektovať výsledky volieb.