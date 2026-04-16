Taraba chce predísť kauzám typu predaju Berniniho busty: Nový zákon, v parlamente išiel ostro proti opozícii!

BRATISLAVA - Vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) v parlamente ostro obhajoval nový zákon o národných kultúrnych pamiatkach. Podľa neho má priniesť poriadok do evidencie vývozu a dovozu umeleckých diel a zabrániť opakovaniu káuz z minulosti.

Taraba zdôraznil, že legislatíva vychádza z pravidiel Európskej únie. „Ja žasnem nad tým, že slovenská opozícia už má problém aj s tým, že sa prijímajú legislatívne normy, ktoré platia v celej Európskej únie,“ vyhlásil v pléne. Kritiku opozície označil za nepochopiteľnú najmä preto, že zákon podľa neho zavádza len základnú evidenciu pohybu kultúrnych pamiatok.

Jedným z hlavných argumentov ministra bola známa kauza z roku 2015, spojená s bustou pripisovanou talianskemu majstrovi Gianlorenzovi Berninimu. Taraba pripomenul, že dielo bolo na Slovensku podhodnotené a neskôr predané v zahraničí za násobne vyššiu sumu. „Tí odborníci ju ocenili na 24-tisíc eur. Viete, za koľko ju v Amerike predali? 30 miliónov,“ uviedol.

Podľa neho práve tento prípad ukazuje zlyhanie systému, kde rozhodovali externí posudzovatelia bez dostatočnej zodpovednosti. „Štát musí niesť zodpovednosť, za tie pečiatky si ľudia musia niesť zodpovednosť,“ zdôraznil Taraba. Opozícii zároveň vyčítal, že počas svojho vládnutia neprijala opatrenia, ktoré by podobným situáciám zabránili.

Nový zákon má preto zaviesť transparentný register, ktorý bude sledovať, aké kultúrne predmety sa zo Slovenska vyvážajú alebo naopak dovážajú. „Tento návrh zákona dáva poriadok do toho, aby sa evidovalo všetko, čo sa vyváža, čo sa dováža,“ povedal minister.

Taraba zároveň odmietol kritiku, že štát chce nadmerne zasahovať. Podľa neho je prirodzené, aby kontrolu vykonávalo ministerstvo kultúry. „Kto iný má kontrolovať export a import kultúrnych pamiatok ako ministerstvo kultúry?“ pýtal sa.

Na záver vyjadril presvedčenie, že legislatíva získa širokú podporu. „Verím, že tento zákon prejde ústavnou väčšinou. Snáď nebudete mať problém s tým, že slovenské kultúrne bohatstvo konečne bude evidované,“ odkázal poslancom.

Ciberej zostal odrezaný od domova: Stačila chvíľa a… z toho behá mráz po chrbte
Predseda SaS Branislav Gröhling má dôvody, prečo nechce tvoriť veľkú opozičnú koalíciu
Bomba do kúpeľa s neželaným efektom
