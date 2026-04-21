Eva Pavlíková krúti hlavou: Ľudia sú nepoučiteľní, snáď sa toto nezopakuje!

PIEŠŤANY - Eva Pavlíková, ktorá aktuálne hviezdi v obľúbenom dennom seriáli Sľub, si dopriala relax v kúpeľnom meste Pieštany. To však ešte netušila, že ju tam predsa len čaká jedno nečakané pracovno-nepracovné stretnutie...
Herečka Eva Pavlíková si chvíle oddychu v Piešťanoch so svojím manželom poriadne užila. Liečebné procedúry, prechádzky, bazén či kozmetické ošetrenie... no najviac ju prekvapilo nečakané stretnutie s malou seriálovou kolegyňou Nikolkou Urbánkovou. „Ja som sa veľmi potešila, vedela som, že Nikolka je z Piešťan, a je to veľmi zlaté dievčatko,“ prezradila s úsmevom pre Topky.sk.
Prekvapená Eva Pavlíková v Piešťanoch: Neuveríte, na koho tam narazila! Milé stretnutie
Seriál Sľub verne kopíruje dobu, ktorú Eva sama zažila, ale či by niečo z tých čias rada vrátila späť, je otázne. „Mohla by som povedať, že mladosť, ale ja som vďačná, že som za mladé telo vymenila životnú skúsenosť. To telo už nie je najmladšie, ale skúsenosti sú najväčšie bohatstvo, takže som vďačná, že som zažila aj to obdobie, aj toto obdobie,“ konštatuje herečka, ktorá vo svojej otvorenosti pokračovala aj ďalej: „My by sme sa mali vždy poučiť z toho zlého, čo sa dialo v minulosti, len akosi to neplatí. Ľudia sú nepoučiteľní, ale snáď sa to nezopakuje tak ako to bolo.“ V spomienkach Pavlíkovej však utkveli aj príjemné detaily, ktoré by rada vrátila späť! Čo by to tak mohlo byť...?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%