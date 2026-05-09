Hrozivé DETAILY zrážky auta s rýchlikom: Mladá vodička vošla na priecestie aj napriek ČERVENEJ!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj﻿, Topky/Ramon Leško)
CHYNORANY - Polícia vyšetruje okolnosti zrážky osobného auta a rýchlika, ku ktorej došlo v piatok (8. 5.) popoludní na železničnom priecestí bez závor medzi Chynoranmi a Bošanmi v okrese Partizánske. Udalosť eviduje okresný dopravný inšpektorát v Partizánskom ako dopravnú nehodu, zranilo sa pri nej päť ľudí. Informuje o tom v sobotu vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

„Polícia na základe doteraz vykonaného vyšetrovania zistila, že 22-ročná vodička osobného auta Mercedes Benz nerešpektovala výstrahu dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného železničného zabezpečovacieho zariadenia. So svojím vozidlom prešla na priecestie, kde v tom čase prechádzal rýchlik,“ opísala Krajčíková s tým, že následkom toho došlo k nárazu auta s rýchlikom.

 
 

Vodičku leteckí záchranári podľa nej previezli na ošetrenie do nemocnice, vo vozidle sa ešte nachádzal manželský pár spolu s dvomi deťmi, ktorých previezli zdravotníci na ošetrenie do nemocnice. Vo vlaku k zraneniu osôb nedošlo. „Päťdesiatročný rušňovodič sa podrobil na mieste dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom merania. Vodičke auta v nemocnici odobrali krv na zistenie požitia alkoholu alebo iných návykových látok,“ doplnila Krajčíková. Škodu na vozidle predbežne vyčíslili na 65.000 eur, k inej škode nedošlo. Úsek bol neprejazdný skoro päť hodín.

Povinnosti pred železničným priecestím

Polícia aj v tejto súvislosti opätovne apeluje na všetkých vodičov, aby boli pri prejazde železničnými priecestiami maximálne obozretní a dôsledne rešpektovali svetelnú aj zvukovú signalizáciu. „Zároveň pripomíname, že vodič je vždy povinný pred vstupom na železničné priecestie presvedčiť sa, či môže cez priecestie bezpečne prejsť. Aj krátke podcenenie situácie alebo ignorovanie výstražných znamení môže mať tragické následky,“ ozrejmila Krajčíková.

V tomto prípade podľa nej našťastie nedošlo k tragickým následkom, avšak nie každá podobná udalosť môže skončiť rovnako. „Preto vyzývame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby pri prejazde železničnými priecestiami nepodceňovali riziko a správali sa maximálne zodpovedne,“ podčiarkla.

Ďalšie zo Zoznamu