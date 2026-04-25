Nenechajte sa oklamať hrejivým začiatkom víkendu: V nedeľu prituhne a zafúka aj silné vetrisko!

BRATISLAVA - Sobota bude na väčšine Slovenska slnečná a teplá. Na juhozápade a na juhu stredného Slovenska môže byť aj 25 stupňov Celzia. V nedeľu (26. 4.) sa ochladí a bude veterno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Sobota bude väčšinou slnečná a teplá, na východe môže byť najmä spočiatku až oblačno. Popoludňajšie maximum bude väčšinou v rozmedzí 18 až 24 stupňov Celzia. V najteplejších oblastiach na juhozápade, prípadne aj na juhu stredného Slovenska sa nedá vylúčiť ani 25 stupňov Celzia, čo už interpretujeme ako letný deň,“ ozrejmil SHMÚ.
Nedeľa prinesie ochladenie a silný vietor
Nedeľňajšie maximá budú nižšie o sedem až desať stupňov Celzia. Fúkať bude takisto nepríjemný severozápadný až severný vietor rýchlosťou 20 až 50, na západe a východe lokálne v nárazoch aj okolo 70 kilometrov za hodinu. „V najvyšších horských polohách bude až víchrica. Slabo spŕchne len ojedinele. Na severe to bude miestami, ale aj tam očakávame úhrny len do dvoch milimetrov,“ dodal ústav.
V noci udrú mrazy
V noci na pondelok (27. 4.) sa na väčšine územia SR vyjasní a zoslabne vietor. Do rána bude na väčšine územia mrznúť, v najchladnejších dolinách môže teplota poklesnúť až k mínus sedem stupňov Celzia. O čosi teplejšie má byť na juhozápade, aj tam však môže ojedinele mrznúť aj v nížinách. „Prízemný mráz sa však aj tam vyskytne na viacerých miestach,“ doplnil SHMÚ.