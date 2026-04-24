Hazard na ceste: Polícia obvinila vodiča nákladného vozidla: Nafúkal 2,5 promile

LEVOČA - Hliadka diaľničného oddelenia Beharovce zastavila v piatok krátko pred obedom nákladné motorové vozidlo prevážajúce drevnú hmotu a 28-ročného vodiča podrobila kontrole. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vykonanou dychovou skúškou bolo zistené, že vodič je pod vplyvom alkoholu, a to s hodnotou takmer 2,4 promile. Pri opakovanej dychovej skúške dosiahol výsledok až 2,5 promile.
„Muž z okresu Brezno bol na mieste obmedzený na osobnej slobode z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Boli s ním následne vykonané potrebné procesné úkony a bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová a doplnila, že vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade.