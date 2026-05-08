Migaľ čelí kritike od PS: Ministerské cesty vraj slúžia jeho kampani na župana v Prešovskom kraji

PREŠOV - Opozičná poslankyňa parlamentu Darina Luščíková (PS) tvrdí, že ministerská agenda Samuela Migaľa (nezávislý) sa v uplynulých týždňoch prelínala s jeho osobnou predvolebnou kampaňou. Dôvodom je podľa nej jeho kandidatúra na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Vyzýva preto Migaľa a príslušné ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), aby zverejnili prehľad jeho výjazdov a nákladov. Informovala o tom Terézia Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.
„Pán minister kampaň nezačal dnes. On ju podľa všetkého robil už celé týždne. S ministerským autom, tímom, kamerami, sociálnymi sieťami a autoritou štátu za chrbtom,“ uviedla Luščíková. Pripomenula, že sociálne siete MIRRI sa v minulých týždňoch sústreďovali na mestá a obce Prešovského kraja.
„Od 24. apríla, keď už aj samotné MIRRI verejne potvrdzovalo, že Migaľ kandidatúru zvažuje, do dnešného dňa bolo na Facebooku z 29 výstupov až 11 z Prešovského kraja. Nitrianskemu, Trenčianskemu či Trnavskému kraju sa minister nevenoval vôbec, v Košickom kraji malo MIRRI dve zverejnené aktivity,“ uviedla Luščíková. „Toto nevyzerá ako bežná ministerská práca v regiónoch. Skôr systematické budovanie viditeľnosti kandidáta v kraji, v ktorom chce kandidovať. Rozdiel je len v tom, že bežný kandidát si kampaň platí zo svojho účtu. Minister Migaľ ju robí za peniaze nás všetkých,“ dodala.
Podľa Luščíkovej nikto ministrovi neberie právo chodiť do regiónov. Verejnosť má však podľa nej právo vedieť, kde končí práca ministra a začína sa kampaň kandidáta. „Ak ako kandidát hovorí: zvoľte ma, lebo ako minister viem, kde sú peniaze, tak tým sám priznáva, že ministerskú funkciu zneužíva ako volebnú výhodu. To nie je férová súťaž,“ uviedla.
Žiada od ministerstva aj od Migaľa vysvetlenie
Luščíková preto vyzýva Migaľa a MIRRI, aby zverejnili kompletný prehľad výjazdov ministra do Prešovského kraja od 1. marca 2026 vrátane nákladov na dopravu, diéty, ubytovanie, sprievod, fotografov, kameramanov, správu sociálnych sietí a komunikačné výstupy rezortu. Zároveň žiada, aby MIRRI jasne uviedlo, ktoré príspevky, fotografie, videá a tlačové výstupy, súvisiace s Migaľovými cestami do PSK, boli vytvorené zamestnancami ministerstva, dodávateľmi platenými štátom alebo z verejných zdrojov.
Migaľ vyjadrenia Luščíkovej odmietol. „Toto je úplná hlúposť. Verím, že si pani poslankyňa Luščíková rovnako dôsledne kládla otázky aj pri kauze mamy svojho predsedu Michala Šimečku. Lebo ak chce hovoriť o transparentnosti, mala by začať vo vlastnej strane,“ reagoval. Migaľ v piatok v Prešove oznámil, že sa bude ako nezávislý kandidát uchádzať o post predsedu PSK. Medzi jeho priority patrí práca a investície, bývanie a infraštruktúra. Zároveň zdôraznil, že ak dostane dôveru od obyvateľov PSK, skončí na poste ministra.