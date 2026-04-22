ŠIALENÁ zábava mladíkov v Lučenci! Šoférovali opití a jazdili na streche auta, všetko zachytilo VIDEO: Dosmiali sa

LUČENEC - Vypili si a jazda pod vplyvom a na streche im prišla vtipná. Celé svoje vyčíňanie si natáčali na telefón. Polícia štvorici kamarátov "zábavu" prekazila, po ich príchode sa dosmiali.
Lučeneckí policajti mali v uplynulých dňoch plné ruky práce s výstrednou štvoricou kamarátov. "Tí si po požití alkoholu sadli za volant a počas jazdy sa striedali v šoférovaní. Aby toho nebolo málo, jazdili ulicami mesta a vozili sa aj na streche vozidla – pričom celé svoje nebezpečné konanie si natáčali na mobily," približuje polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila video z nerozvážneho konania mladíkov.
Polícia upozorňuje, že svojím konaním vážne ohrozili nielen seba, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky. "To, čo sa im zdalo ako dobrá zábava, ich však vyjde draho, trojica mužov vo veku 29, 22 a 18 rokov nafúkala viac ako 1 promile alkoholu a budú obvinení z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uvádza polícia, ktorá vyzýva ľudí, aby boli zodpovední k sebe aj ostatným. Zdôrazňuje, že alkohol za volant nepatrí a žiadna zábava či video nestojí za ľudský život.