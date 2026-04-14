Neplnoletý mladík po návrate domov zavolal políciu na vlastnú MATKU: Bola viac opitá ako ja! Posťažoval sa

Mladík sa posťažoval, že jeho matka je opitá viac ako on sám.
PLZEŇ - Alkohol a mladí ľudia nie je nikdy dobrá kombinácia. Hlavne nie v prípadoch, ak ide o neplnoletých. V českej Plzni navyše nastala situácia, nad ktorou zostáva rozum stáť. Strážnici plzenskej mestskej polície si museli posvietiť na vážny rodinný problém, ktorý navyše spustil podgurážený a neplnoletý chlapec. Policajtov zavolal totiž na vlastnú mamu kvôli alkoholu!

V príbytku v Plzni riešila celú situáciu mestská polícia. "Na miesto dorazila hliadka k mladíkovi, ktorý uviedol, že sa bojí vrátiť domov. Po príchode mal konflikt so svojou matkou, hádka podľa neho eskalovala a skončila tým, že bol z bytu vykázaný. Obával sa, že pri návrate bude spor pokračovať," napísala polícia, no to však nebolo všetko.

Svoje opitie vysvetľoval mladík rôzne

Už pri prvom kontakte vraj bolo zrejmé, že chlapec nie je triezvy. "Dychová skúška ukázala hodnotu 2,26 promile. Na otázku, kde k alkoholu prišiel, najprv uviedol neďalekú večierku, vzápätí ale svoju verziu zmenil, že si alkohol zobral doma zo zásob svojej matky. Rovnako pozmenil aj svoju výpoveď, že mal "len tri pivá". Priznal, že to boli aj poldecáky tvrdého," spresnila mestská polícia.

Strážnici ho teda odprevadili späť k dverám bytu, kde kontaktovali jeho zákonnú zástupkyňu. "Tá popísala situáciu úplne odlišne. Podľa jej slov prišiel syn domov už značne podnapitý po predchádzajúcom popíjaní s kamarátmi, vtrhol do jej izby a vyvolal hádku. Následne byt opustil s tým, že ide privolať políciu, pretože sa mu správanie matky nepáči a domnieva sa, že je viac opitá ako on," napísali príslušníci.

Dychová skúška u ženy skutočne ukázala hodnoty 1,26 promile a na miesto bola privolaná štátna česká polícia, ktorá si celý prípad prevzala pod svoju gesciu.

