Opitý vodič nákladného auta na R1 vrazil do zvodidiel: Nafúkal cez 1,6 promile! Skončil v policajnej cele

ZVOLEN - V policajnej cele skončil opitý 65-ročný vodič, ktorému hliadka po nehode pri Budči namerala približne 1,64 promile alkoholu v dychu. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici o tom v stredu informovalo na sociálnej sieti.
Dodalo, že dopravná nehoda sa stala v utorok (21. 4.) večer na rýchlostnej ceste R1 pri Budči. „Vodič nákladného auta Iveco narazil s vozidlom do zvodidiel na pravej strane cesty, ktoré poškodil a zostali nefunkčné,“ spresnila polícia. Pripomína, že v tomto prípade sa začalo trestné stíhanie vo veci prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Policajti zdôrazňujú, že alkohol za volantom nemá žiadne miesto. „Hodnota 1,64 promile je stav, pri ktorom sú výrazne znížené reakcie, pozornosť aj schopnosť správne reagovať na situácie na ceste,“ vysvetľujú. Podľa nich stačí zlomok sekundy a následky môžu byť tragické, a to nielen pre vodiča, ale aj pre nevinných ľudí.