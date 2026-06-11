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Slovenskom sa šíri ďalší veľký podvod: Ľuďom chodia sms o pokutách! Na TOTO neklikajte

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA - Ak vám prišla do sms informácia o tom, že ste dostali pokutu za parkovanie, na nič v nej neklikajte, ignorujte ju a najlepšie hneď vymažte. Polícia opätovne upozorňuje verejnosť na podvodné SMS správy, ktoré sa v posledných dňoch vo zvýšenej miere šíria naprieč Slovenskom.

Polícia opätovne upozorňuje verejnosť na podvodné SMS správy, ktoré sa v posledných dňoch vo zvýšenej miere šíria naprieč Slovenskom. "Podvodníci sa v textových správach vydávajú za dopravnú políciu a adresátov vyzývajú na úhradu údajnej pokuty za dopravný priestupok. Tvrdia, že priestupok bol zaznamenaný ´inteligentným systémom monitorovania dopravy´ a vyžadujú jeho úhradu prostredníctvom priloženého internetového odkazu. Súčasťou správy býva aj časový limit na zaplatenie, najčastejšie do 48 hodín, ktorým sa snažia vyvolať stres a prinútiť príjemcu konať bez dôkladného overenia informácií," uviedla polícia. 


Opätovne zdôraznili, že polícia ani príslušné správne orgány nezasielajú pokuty prostredníctvom SMS správ. "Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky, a obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti vrátane identifikácie orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku a poučenia o ďalšom postupe," vysvetlili. 


Medzi najčastejšie znaky podvodu patria neznáme alebo zahraničné telefónne číslo odosielateľa, podozrivý internetový odkaz, vytváranie časového tlaku a požiadavka na zadanie osobných alebo platobných údajov.

Polícia vyzýva občanov, aby boli obozretní, na podobné správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali svoje osobné údaje.

V prípade, že ste na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, bezodkladne kontaktujte svoju banku a udalosť oznámte polícii.

Viac o téme: PodvodPolícia Pokuta
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