Slovenskom sa šíri ďalší veľký podvod: Ľuďom chodia sms o pokutách! Na TOTO neklikajte

BRATISLAVA - Ak vám prišla do sms informácia o tom, že ste dostali pokutu za parkovanie, na nič v nej neklikajte, ignorujte ju a najlepšie hneď vymažte. Polícia opätovne upozorňuje verejnosť na podvodné SMS správy, ktoré sa v posledných dňoch vo zvýšenej miere šíria naprieč Slovenskom.
Polícia opätovne upozorňuje verejnosť na podvodné SMS správy, ktoré sa v posledných dňoch vo zvýšenej miere šíria naprieč Slovenskom. "Podvodníci sa v textových správach vydávajú za dopravnú políciu a adresátov vyzývajú na úhradu údajnej pokuty za dopravný priestupok. Tvrdia, že priestupok bol zaznamenaný ´inteligentným systémom monitorovania dopravy´ a vyžadujú jeho úhradu prostredníctvom priloženého internetového odkazu. Súčasťou správy býva aj časový limit na zaplatenie, najčastejšie do 48 hodín, ktorým sa snažia vyvolať stres a prinútiť príjemcu konať bez dôkladného overenia informácií," uviedla polícia.
Opätovne zdôraznili, že polícia ani príslušné správne orgány nezasielajú pokuty prostredníctvom SMS správ. "Oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky, a obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti vrátane identifikácie orgánu, čísla konania alebo spisovej značky, opisu skutku a poučenia o ďalšom postupe," vysvetlili.
Medzi najčastejšie znaky podvodu patria neznáme alebo zahraničné telefónne číslo odosielateľa, podozrivý internetový odkaz, vytváranie časového tlaku a požiadavka na zadanie osobných alebo platobných údajov.
Polícia vyzýva občanov, aby boli obozretní, na podobné správy nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali svoje osobné údaje.
V prípade, že ste na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, bezodkladne kontaktujte svoju banku a udalosť oznámte polícii.