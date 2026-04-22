Faux pas Demokratov: Po verdikte prezidenta o referende sa zakrývali aj ústavným právnikom, ten ZÁSADNE nesúhlasí!

BRATISLAVA - Už je to niekoľko dní, čo prezident Peter Pellegrini vyhodil z referenda jednu otázku o predčasných voľbách a vypísal samotné referendum zo zvyšných z nich na 4. júla 2026. Demokrati počas posledných dní mali cez svojich popredných predstaviteľov viacero mediálnych výstupov, kde vo svoj politický prospech prezentovali stanoviská ústavných právnikov ako Radoslav Procházka či Marián Giba. Problémom však je, že už sa ozval druhý menovaný a mimoparlamentnej strane vytkol, že takéto slová vraj nikdy nepovedal!
Ústavný právnik Marián Giba svoj názor prezentoval v Denníku N. Ten sa už v minulosti skutočne vyjadroval k téme referendovej otázky z dielne Demokratov, no podľa jeho vlastných slov predstavitelia strany počas posledných dní jeho výstup nepochopili a niečo z toho vraj dokonca ani nikdy nepovedal.
Stanovisko Gibu si Demokrati prezentovali viackrát
Jeho názor je vraj opačný, ako tvrdia Demokrati. Giba naráža hlavne na výstupy z bezprostredného pondelka, kedy Pellegrini o osude prvej otázky z potenciálneho referenda rozhodol záporne. "Neskôr v ten deň na tlačovej besede Demokratov sa však na mňa odvolal Jaroslav Naď, podľa ktorého som povedal, že prezident by neurobil chybu, keby vyhlásil všetky tri otázky. V podobnom duchu sa vyjadril aj na druhý deň v relácii Braňa Závodského Naživo – podľa neho som povedal, že prezident má všetky tri možnosti a nič tým nepokazí, ak to vyhlási. A do tretice, podľa Juraja Šeligu som povedal, že ak prezident o prvej otázke vyhlási referendum, neurobí nič zlé," popísal priebeh dňa Giba.
Môj názor je opačný, bráni sa ústavný právnik voči stanoviskám Demokratov
Problém však je, že Demokrati si podľa Gibu jeho slová vyložili po svojom. Dokonca ich vraj ani nikdy nepovedal tak, ako odzneli z ich úst. "K referendovej otázke o predčasných voľbách som určite nepovedal to, čo menovaní predstavitelia Demokratov tvrdia, že som povedal. Môj názor je práveže opačný: rozhodnutia Ústavného súdu bránia tomu, aby bolo možné v referende vyhlásiť otázku, ktorá smeruje k predčasným parlamentným voľbám. Ak mi nič podstatné neuniklo, Radoslav Procházka je medzi ústavnými právnikmi jediný, kto verejne prezentoval názor, že prvá navrhovaná otázka z aktuálneho referenda by mohla byť v súlade s ústavou, pričom sám hovorí, že na taký záver je potrebný „tvorivý výklad“. Tento názor nemáme spoločný," vymedzil sa voči vyloženým záverom Demokratov Giba.
"Názor, že referendum o predčasných voľbách je protiústavné, som prvýkrát publikoval v roku 2008. Vtedy nik netušil, že sa také referendum bude organizovať v roku 2021 či 2026 ani kto a proti komu ho bude organizovať," pridal informáciu ústavný právnik. "Opakujem, že neviem, prečo mi boli pripísané slová, ktoré som nepovedal, a chcem veriť, že v tom nebol zámer," dodal na záver Marián Giba.
Prezident vyhlásil referendum len s dvoma otázkami, vládu občania nepovalia
Prezident vyhlásil referendum na základe podpisov Demokratov s dvomi otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia doživotnej renty Roberta Fica a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou.