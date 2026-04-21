Gašpar považuje vypísanie referenda so súčasnými otázkami za zbytočné

Tibor Gašpar.
Tibor Gašpar.
BRATISLAVA - Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) považuje vypísanie referenda s otázkami o takzvanej doživotnej rente a znovuzriadení Národnej kriminálnej agentúry a Úradu špeciálnej prokuratúry za zbytočne vyhodené peniaze. Rešpektuje však rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý sa podľa jeho slov musel riadiť zákonmi. Gašpar to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii.

„Považujeme to za zbytočné míňanie peňazí, ale keďže prezident musí rešpektovať zákon a my budeme musieť to rozhodnutie tiež rešpektovať, no tak sa to referendum musí uskutočniť,“ uviedol Gašpar s tým, že prípadná nová vláda môže zákony zmeniť aj sama.

Vyhlásenie prezidenta Petra Pellegriniho k petícii za skrátenie volebného obdobia (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Prezident SR Pellegrini vyhlásil referendum s dvomi otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia tzv. doživotnej renty a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Avizovala, že sa obráti na Ústavný súd.

Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava zároveň stanovuje, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

