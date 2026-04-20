PRVÉ REAKCIE politikov na rozhodnutie prezidenta o referende: Demokrati boli vo veľkom očakávaní, TOTO povedali!

BRATISLAVA - Mimoparlamentná strana Demokrati sa pre vylúčenie otázky o predčasných voľbách v referende obráti na Ústavný súd SR. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informoval predseda strany Jaroslav Naď. Prezident SR Peter Pellegrini podľa neho zmaril referendum a možnosť ľudí vyjadriť sa v ňom k tejto vládnej koalícii. Nebolo podľa neho jasne určené, že prvá referendová otázka bola protiústavná. Ide podľa neho o nebezpečný precedens, keď sa Pellegrini neobrátil na Ústavný súd SR.
„Toto arogantné stanovisko, ktoré Peter Pellegrini predniesol, bolo doslova a do písmena studeným závanom mečiarizmu, ktorý sme na Slovensku od 90. rokov nezažili,“ vyhlásil predseda. Podľa Naďa existujú rôzne právne názory o ústavnosti referendovej otázky o skrátení volebného obdobia. Zároveň si myslí, že referendum s dvomi ostatnými otázkami má zmysel.
archívne video
Podpredseda Demokratov Juraj Šeliga poukázal, že prezident počas predchádzajúceho volebného obdobia kritizoval vtedajšiu hlavu štátu Zuzanu Čaputovú, že sa pri podobnom prípade obrátila na Ústavný súd, ktorý referendovú otázku o skoršom skončení volebného obdobia označil za protiústavnú. Zároveň vidí rozdiel medzi vtedajšou referendovou otázkou o predčasných voľbách a tou dnešnou.
Prezident SR Pellegrini vyhlásil referendum s dvomi otázkami, ktoré sa budú týkať zrušenia tzv. doživotnej renty a obnovy Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, na 4. júla. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu v rozpore s ústavou. Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati.
Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Ústava zároveň stanovuje, že výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak je rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.
Opozícia reaguje na referendum
Na rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho reaguje aj Hnutie Slovensko cez poslanca Júliusa Jakaba.
Predseda PS Michal Šimečka na vlastnom brífingu už informoval verejnosť, že na zvyšných dvoch otázkach, o ktorých sa referendum konať bude, sa už telefonicky dohadoval na spoločnom postupe s predsedom Demokratov Jaroslavom Naďom.
Podpredseda KDH Viliam Karas uviedol, že ho rozhodnutie prezidenta neprekvapilo. „Kresťanskodemokratické hnutie opakovane upozorňovalo, že referendum o skrátení volebného obdobia bez predchádzajúcej zmeny ústavy nie je v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu SR možné.“