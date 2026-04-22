Slovensko bude na Regionálnom ekologickom samite v Kazachstane zastupovať Taraba

BRATISLAVA - Slovensko bude v stredu a vo štvrtok (23. 4.) na Regionálnom ekologickom samite v Kazachstane zastupovať minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Ide o samit pod záštitou Organizácie Spojených národov za účasti hláv štátov a vládnych predstaviteľov z celého sveta. Informoval o tom odbor komunikácie envirorezortu.

Taraba v kazašskej Astane absolvuje viaceré bilaterálne rozhovory vrátane rokovaní s ministrom vodného hospodárstva a zavlažovania Kazachstanu Nurzhanom Nurzhigitovom, ministrom priemyslu a výstavby Kazachstanu Yersainom Nagaspayevom aj ministrom pre ekológiu a prírodné zdroje Kazachstanu Yerlanom Nyssanbayevom.

Minister taktiež plánuje podpísať s Kazachstanom memorandum o porozumení v oblasti manažmentu chránených území, nakladania s odpadom a memorandum o zabezpečení vodohospodárskej infraštruktúry a spolupráce pri vodárenských projektoch, na ktorých sa budú môcť zúčastniť aj slovenské firmy.

Ministerstvo tvrdí, že voda je v Kazachstane strategická surovina, úzko prepojená s energetikou, potravinovou bezpečnosťou aj regionálnou stabilitou. Slovensko má podľa Tarabu odborné kapacity a dlhoročné skúsenosti s manažmentom vodných zdrojov, s hospodárením s vodou aj s výrobou elektrickej energie z nej. „O to viac si cením, že sme boli oslovení vládnymi predstaviteľmi Kazachstanu o nadviazanie odbornej spolupráce v oblasti rozvíjania a zabezpečenia vodohospodárskej infraštruktúry. Slovensko má čo ponúknuť a verím, že aj túto pracovnú cestu využijeme na rozvíjanie hodnotných medzinárodných vzťahov,“ poznamenal šéf envirorezortu.

Súvisiace články

Taraba s vodohospodármi investujú do najúspešnejšieho olympijského športu
Nevydarený žart PS na Deň narcisov: Marketingový omyl, toto ste už prestrelili, kolegovia, znie z opozície!
Taraba chce predísť kauzám typu predaju Berniniho busty: Nový zákon, v parlamente išiel ostro proti opozícii!
Taraba s vyhlásením SNS o neprijímaní členov vlády do strany súhlasil, tvrdí Michelko
Odporúčame

Majerský si pri prirovnaní opozičnej koalície k arche svojsky zažartoval na účet PS
Apríl sa znova ukáže: Teploty vystrelia prudko NAHOR, ale... Studený front zničí víkendové plány! Príde aj SNEH
Ropa je na ceste: Na Ukrajine začali napúšťať Družbu, dodávky na Slovensko by mali obnoviť už vo štvrtok ráno
Obrovské NEŠŤASTIE! Lauru (†12) vtiahol odtok bazéna, pod vodou bola vyše 5 minút! ZDRVUJÚCA správa z nemocnice
Tieň korupcie v Maďarsku: Úradníci ponúkajú Tisze dôkazy výmenou za beztrestnosť
Mimoriadna TRAGÉDIA: Autobus plný ľudí sa zrútil zo svahu, padal desiatky metrov! Hlásia 21 obetí
Izrael napriek prímeriu útočil v Libanone: Hlásia jednu obeť a dvoch zranených
Kylie Jenner čelí absurdnej žalobe! Upratovačke praskli nervy a pýta si mastné odškodné!
5 rokov po smrti Mekyho Žbirku! Tajná láska jeho manželky: Nový muž na obzore?!
Hugh Jackman po rozvode: Opäť sa chce ženiť... Má to háčik!
Ázijská kráska z Charlieho anjelov kašle na botox: A toto, že si obliekla v 57 rokoch? Wau
Mali ich zachrániť, no nechali ich zomrieť: Vesta z NAJKONTROVERZNEJŠIEHO člna Titanicu sa predala za REKORDNÚ sumu!
Vaša adresa je DÔLEŽITEJŠIA než gény: Pozrite sa, o koľko rokov zdravia vás OBRALO miesto, kde bývate!
Keď sa zapne autopilot, začína sa úplne iný príbeh: Letuška odhalila PIKANTNÉ detaily z kokpitu! ČO sa tam deje?!
Mesiac narodenia môže predpovedať vaše budúce zdravie: Aké sú silné stránky vášho organizmu a aké sú riziká?
Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?
Pozor, chystá sa masívne vyradenie áut bez PZP: Hrozia automatické a opakované pokuty!
VIDEO Černák pomohol Tampe vyrovnať stav série, Slafkovský zhodil rukavice a góly vymenil za päste
Opitý a vážne zranený: Bývalý majster sveta mal nehodu a skončil v nemocnici
Tvrdé údery od ikon Manchestru: Sebec Garnacho? Ego, hanba a chlad od bývalých spoluhráčov
Skončí úplne, alebo si dá len krátku pauzu? Bývalý majster sveta prehovoril o budúcnosti Verstappena
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
FOTO: Nový Mercedes Triedy C 2026 - dynamickejší a pokročilejší, než doteraz
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Ako napísať motivačný list, ktorý firma dočíta do konca?
5 aplikácií, ktoré vám v roku 2026 zmenia pracovný deň: Odložte multitasking, nastúpila AI
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Čo pridať do bublaniny, aby nebola suchá? Skúste tento krém bez varenia!
Ukrajina ukázala nové útočné drony Anubis a Seth X. Rusom môžu na fronte narobiť vážne problémy
Britská armáda vyskúšala nový spôsob boja proti dronom. Vojaci ich sledovali priamo z útrob tankov
Trump predĺžil termín prímeria. Iránci nie sú nadšení
Výskumníci simulovali koniec vesmíru prakticky na stole: Čo je to rozpad falošného vákua a prečo vyvoláva také obavy?
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Veci, ktoré vás rozširujú a ani o tom neviete: Toto vyhoďte zo šatníka
Lidl sťahuje z predaja
Lidl sťahuje z predaja obľúbený mliečny výrobok: Hrozia zdravotné problémy! Zákazníkom vracajú peniaze

