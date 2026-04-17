Nevydarený žart PS na Deň narcisov: Marketingový omyl, toto ste už prestrelili, kolegovia, znie z opozície!

Deň narcisov si PS pripomenulo svojským spôsobom, ktorý sa nestretol s priazňou ostatných politikov.
Deň narcisov si PS pripomenulo svojským spôsobom, ktorý sa nestretol s priazňou ostatných politikov.
BRATISLAVA - Politický marketing sa už od čias nultých rokov zmenil. Šéfovia kampaní jednotlivých strán často siahajú po memečkách či iných, často prvoplánových žartoch. Zdá sa, že posledný kúsok z dielne opozičného Progresívneho Slovenska (PS) sa nestretol s pochopením nielen u verejnosti, ale aj u kolegov z ostatných opozičných a mimoparlamentných strán. Podľa nich skutočne prestrelili.

Ide totiž o to, že práve vo štvrtok 16. apríla na Deň narcisov, ktorý už takmer 30 rokov na Slovensku symbolizuje boj proti rakovine, sa na sociálnej sieti Facebook strany Progresívne Slovensko objavil kontroverzný obrázok.

Na ňom na jednotlivé narcisy marketingový tím nalepil fotky Igora Matoviča, Tomáša Tarabu, Richarda Rašiho, prezidenta Petra Pellegriniho a ďalších politikov, ktorých zrejme v PS považujú za "narcisov". "Týchto narcisov nepodporujte, podporte radšej zbierku Ligu proti rakovine," píše sa v statuse obrázku, kde uviedli "podporte narcisy, ale nie tieto". Marketingový tím tak zrejme chcel jednou ranou pripomenúť populárnu zbierku a zároveń "vtipne" poukázať na svojich oponentov.

Deň narcisov je však najznámejšiou verejno-prospešnou zbierkou na Slovensku, ktorú už od roku 1997 organizuje Liga proti rakovine. Tento deň je preto vnímaný veľmi citlivo a s dôrazom na vážnosť témy. Hlavným cieľom zbierky je finančná podpora projektov zameraných na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám, po mestách sa objavujú tímy dobrovoľníkov, ktorí za symbolický príspevok ľuďom odovzdajú neživý no symbolický narcis, ktorý si môžu pripnúť na odev.

Pár minút pred PS si podobný obrázok stihol na svoj kanál zavesiť aj expremiér a líder Hnutia Slovensko Igor Matovič, pričom ten sa zameral vyslovene len na Pellegriniho.

Kontroverzný obrázok zožal veľkú vlnu kritiky

"Vtipný" zámer, ako označiť svojich politických oponentov sa však u voličov PS a ani u niektorých partnerských opozičných strán vôbec nestretol s pochopením, skôr naopak. Ľudia, ktorí mali v rodine alebo sú sami obeťami onkologických ochorení ostali z komunikácie PS v šoku.

Reagoval aj poslanec a záchranár František Majerský z KDH, ktorý toto od kolegov vraj nečakal. Ohodnotil to ako necitlivé a neúctivé. Pridali sa však aj ďalší nespokojní priaznivci či voliči PS, ktorí neverili vlastným očiam. Viacerí dokonca prirovnali tento marketingový krok k Igorovi Matovičovi.

Tento deň si zapamätajte, odkázali matovičovci PS

Pár hodín po zverejnení príspevku PS s narcismi sa rozhodlo reagovať Hnutie Slovensko, ktoré PS odkázalo, nech si "veľmi dobre zapamätá tento deň, keď bude najbližšie hovoriť niečo o útokoch Igora Matoviča na opozíciu". Matovičovci si zároveň vybrali z celého obrázku práve narcis, na ktorom bol ich predseda.

Opozícia vyzvala, aby sa prestala ťahať politika do témy Dňa narcisov

Po sériách názorových výmen a kritických komentároch už nemohla ostať ticho ani zvyšná časť opozície. Reakciou prispel predseda Slobody a Solidarity Branislav Gröhling, ktorý vyzval na zastavenie zneužívania Dňa narcisov na "politickú zábavu a útoky". "Chcem preto požiadať opozičných aj koaličných kolegov, aby nezneužívali tento deň na detinské odkazy cez médiá, vtipy a politické útoky. Boj proti rakovine fakt nemusíme otáčať na politiku a zosmiešňovanie pre pár lajkov na Facebooku," vyjadril svoj postoj Gröhling.

Odsúdenie vtipných príspevkov si vzalo pod svoje krídla aj mimoparlamentné hnutie Sme rodina Borisa Kollára, ktoré vyzvalo na stopku pre "lacné politické vtipy". "Politika má svoj priestor každý deň. Ale Deň narcisov by mal zostať o rešpekte, empatii a pomoci. Nie o tom, že to niekto zakomponuje do svojho marketingu," dodali.

O reakciu sme požiadali aj samotné PS, pričom sme sa ich spýtali, či tento spôsob kampane voči lídrom ostatných strán v kontexte citlivosti Dňa narcisov nepovažujú za prehnaný. 

Progresívne Slovensko pod jedným z kritických komentárov na Instagrame vysvetľuje spôsob výberu kampane aj kontroverznosťou, ktorá vraj "upúta viac".

Skrývať príspevok nemá zmysel, reaguje PS

Progresívne Slovensko na otázky Topiek pomerne obsiahlo reagovalo. "Dôležitý odkaz príspevku je práve v podpore Ligy proti rakovine a priamo v ňom vyzývame na podporu zbierky. A jeho pointa je, žiaľ, pravdivá - politici, o ktorých v ňom ide, sa opakovane prejavujú ako narcistické osobnosti, na čo dopláca celé Slovensko, vrátane onkologických pacientov," napísalo mediálne oddelenie Progresívneho Slovenska.

"Príspevok videlo mnoho ľudí a skrývať ho nemá zmysel. Aj tento priestor chceme opakovane využiť na výzvu, aby ľudia prispeli na zbierku na pomoc ľuďom s rakovinou. Chápeme, že príspevok si získal pozornosť, ale poďme sa konečne baviť o skutočnom probléme: takmer 15 rokov Ficových vlád a narcistických politikov rozložilo slovenské zdravotníctvo. Doplácajú na to všetci – vrátane onkologických pacientov, ktorí sa u nás musia skladať cez zbierky na liečbu, ktorá je inak bežne dostupná u našich susedov," pokračuje PS.

"Je paradoxné, že nás za príspevok kritizuje napríklad aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Že rieši príspevok na sociálnych sieťach, namiesto toho, aby riešil tragický stav v našom zdravotníctve, namiesto toho, aby riešil, že štát nie je schopný onkologickým pacientom hradiť potrebnú liečbu a musia sa im na ňu skladať ľudia vo verejných zbierkach," uzavrela strana.

