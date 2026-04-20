Taraba s vodohospodármi investujú do najúspešnejšieho olympijského športu

BRATISLAVA - Rekonštrukcia tribúny v areáli Divokej vody v Čunove, ktorá privíta v máji Majstrovstvá Slovenska vo vodnom slalome, je realitou. Dokončenie investície, ktorú realizoval štátny podnik Vodohospodárska výstavba patriaci pod envirorezort, ohlásil vicepremiér a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba spoločne s najúspešnejšími svetovými a slovenskými športovcami v kanoistike aj generálnym riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Petrom Moldom.
Moderná tribúna zlepší komfort pre divákov, skvalitní zázemie pre športové podujatia a vytvorí lepšie podmienky počas domácich aj medzinárodných pretekov. Rovnako prispeje k vyššej bezpečnosti a celkovému zvýšeniu kvality areálu. „Vodáci patria k Bratislave a k Dunaju. Šport, ktorý Slovensku priniesol vyše 20 olympijských medailí, si zaslúži dôstojné zázemie. Verím, že vynovený areál Divokej vody bude aj naďalej hostiť prestížne medzinárodné podujatia a pomôže vychovať ďalšie športové talenty. Chceme, aby tu ľudia naďalej chodili za športom aj oddychom. Aj tento projekt je ukážkou, že investujeme do modernizácie športovísk bez finančného zaťaženia štátneho rozpočtu,“ zdôraznil vicepremiér Taraba.
V rámci obnovy areálu bola zrealizovaná nová oceľová konštrukcia strechy tribúny s polykarbonátovou krytinou, nové sedenie, modernizácia interiérových aj exteriérových povrchov, výmena okien, dverí a rozvodov, dispozičné úpravy vrátane hygienických zariadení, nové elektroinštalácie a osvetlenie, ako aj sadové úpravy a opravy závlah.
V roku 2026 sa v Čunove uskutočnia Majstrovstvá Slovenska juniorov a dorastu v slalome a kayak crosse, pričom aktuálna sezóna sa začala už 13. marca. Podľa zástupcu Slovenskej kanoistiky Petra Cibáka sa okrem domácich šampionátov plánujú aj prestížne medzinárodné podujatia. „Chcem poďakovať vicepremiérovi a ministrovi životného prostredia SR Tomášovi Tarabovi, že rezort životného prostredia pod jeho vedením investuje do rozvoja a zveľaďovania kvalitného športového zázemia areálu, kde vyrástlo množstvo špičkových športovcov vrátane olympijských víťazov a majstrov sveta a ktoré pomôže mládeži, vrcholovému športu aj verejnosti,“ uviedol Cibák.
Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby Peter Molda zároveň pripomenul, že Čunovo dnes píše úspešný príbeh, a preto vodohospodári pripravujú aj ďalšie investície do športovej infraštruktúry vrátane Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania v lokalite Zemník v Jarovciach. „Máme dostatočné kapacity aj skúsenosti na realizáciu takýchto projektov, ktoré majú význam nielen pre šport, ale aj pre verejnosť. Vodné dielo Gabčíkovo totiž nie je len o výrobe elektrickej energie, ale predstavuje aj významný priestor pre šport, rekreáciu či kultúrne využitie,“ uzavrel Molda.
V štádiu obstarávania je tiež projekt novej lodenice v areáli Umelého kanálu pre vodácke športy v Čunove aj projekt rekonštrukcie výťahu pre športové lode a rafty.