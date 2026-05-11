Z trhu sťahujú NEBEZPEČNÝ nábytok na FOTO! Hrozí vážne ohrozenie zdravia, nemáte ho doma?

BRATISLAVA - Na slovenskom trhu sa objavila nebezpečná posteľ čínskeho pôvodu, ktorá môže spôsobiť vážne úrazy. Slovenská obchodná inšpekcia nariadila stiahnutie výrobku z predaja a odporúča spotrebiteľom, aby posteľ okamžite prestali používať. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľom nápravu formou opravy, výmeny alebo vrátenia peňazí.

Slovenská obchodná inšpekcia informovala na svojom webe, že na slovenskom trhu bol v ponuke pre spotrebiteľa výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia. Nebezpečný výrobkom je "jednolôžková posteľ (120cm)", model Dictador, pôvodom z Číny. Na krabici je uvedený model DENNIS.

Inšpekcia približuje, že ide o jednolôžková posteľ dĺžky 120 cm šedej farby. Posteľ je zložená z dreva, kovu, PU peny a poťahovej látky. Posteľ je zabalená v dvoch kartónových krabiciach. Na krabici sa nachádza údaj o výrobcovi, dovozcovi, pôvode výrobku, jeho rozmery, ako aj informácie o farbe či váhe. Pribalený návod na použitie a montáž obsahuje informácie len v anglickom jazyku.

Dôvodom nebezpečnosti výrobku je riziko poranenia hlavy, trupu, dolných aj horných končatín. "Z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia postele, môže dôjsť k prasknutiu  a vypadnutiu lamiel, k zlomeniu podpery nosného podkladu, ako aj k zlomeniu bočnice postele. Spotrebiteľ tak môže utrpieť poranenie, ako napr. pomliaždeniny, tržné alebo rezné rany," upozorňuje SOI.

Slovenská obchodná inšpekcia uvádza, že uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu, ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. 

V prípade nebezpečného výrobku je predávajúci povinný spotrebiteľovi poskytnúť výber medzi aspoň dvoma prostriedkov nápravy. Predávajúci tiež môže nariadiť opravu výrobku, nahradiť výrobok bezpečným výrobkom rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality. Treťou možnosťou je primeraná náhrada hodnoty výrobku za predpokladu, že výška náhrady sa rovná aspoň cene, ktorú zaplatil spotrebiteľ.

"Predávajúci môže ponúknuť spotrebiteľovi len jeden prostriedok nápravy, ak by iné prostriedky nápravy neboli možné alebo by mu v porovnaní s navrhovaným prostriedkom nápravy spôsobili náklady, ktoré by boli neprimerané, a to vzhľadom na všetky okolnosti vrátane toho, či by sa alternatívny prostriedok nápravy mohol poskytnúť bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa," približuje SOI a zdôrazňuje, že spotrebiteľ má nárok na vrátenie peňazí za výrobok vždy, keď hospodársky subjekt zodpovedný za spätné prevzatie výrobku z dôvodu bezpečnosti nedokončil opravu alebo nahradenie výrobku v primeranej lehote a bez závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si tento výrobok zakúpili, aby ho vo vlastnom záujme prestali používať.

