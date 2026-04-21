AKTUÁLNE Obrovský dym z horiaceho auta pri Pereši: Po nehode troch áut je úsek neprejazdný!

Horiace vozidlo v Košiciach. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Cesta pred Perešom smerom do mesta Košice je v dôsledku dopravnej nehody momentálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
V úseku malo dôjsť k nehode troch osobných áut, a to pravdepodobne z dôvodu nedodržania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami. „Pri udalosti sa posledné z vozidiel vznietilo. Na mieste zasahujú hasiči, ktorí požiar hasia,“ uvádza polícia s tým, že podľa predbežných informácií sa nehoda zaobišla bez zranení. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a zložiek zasahujúcich na mieste a ak je to možné, využili obchádzkovú trasu.
