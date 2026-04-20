Požiar v okrese Svidník spôsobil škodu vo výške 60-tisíc eur: Polícia pátra po páchateľovi

SVIDNÍK - Trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci vedie okresný policajný vyšetrovateľ vo Svidníku v súvislosti s požiarom, ku ktorému došlo zo soboty (18. 4.) na nedeľu (19. 4.) v obci Beňadikovce v okrese Svidník. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Neznámy páchateľ spôsobil na jednom z pozemkov požiar garáže a letnej kuchyne. Boli poškodené vnútorné priestory týchto objektov i ich strešná konštrukcia. Požiar spôsobil majetkovú škodu vo výške približne 60.000 eur,“ uviedla Ligdayová.