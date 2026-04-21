Utorok21. apríl 2026, meniny má Ervín, zajtra Slavomír

Krádež kolobežiek v Hlohovci objasnená: Polícia dolapila a obvinila páchateľov

TASR

HLOHOVEC - Polícia obvinila troch mužov z okresu Hlohovec, ktorí mali v hlohovskej mestskej časti Šulekovo odcudziť tri elektrické kolobežky. V prípade dokázania viny im hrozia tri roky väzenia. Informovala o tom trnavská krajská polícia.

„Operatívci ich vypátrali vďaka intenzívnej operatívno-pátracej činnosti aj kamerovým záznamom a na základe súhlasu prokurátora zadržali. Všetci traja následne skončili v cele policajného zaistenia,“ priblížila polícia.

Obvinení mali podľa doterajších zistení v noci prestrihnúť plot uzamknutého priestoru na bicykle v jednej zo spoločností a odniesť si tri elektrické kolobežky. Tie následne naložili do neďaleko odstaveného auta a z miesta odišli. Spôsobili tak škodu takmer 900 eur a navyše poškodili oplotenie. Obvineniu čelia muži vo veku 34, 32 a 25 rokov. „Najstarší z nich bol už v minulosti za krádež odsúdený a sudca ho teraz poslal do väzby. Zvyšní dvaja sú stíhaní na slobode,“ doplnila polícia.

 
 
