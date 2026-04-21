ZVOLEN - Most Budča na rýchlostnej ceste R1 pri Zvolene čaká celková oprava. V utorok informoval odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) s tým, že s prácami začnú od soboty (25. 4.) a trvať budú do jesene.
Keďže je to podľa NDS komplikovanejší dopravný uzol budú opravné práce aj z hľadiska minimalizácie dopravných obmedzení na moste v piatich etapách. Dopravu počas celej stavebnej akcie zabezpečia pre všetky smery, napojenia či odbočenia. „Národná diaľničná spoločnosť prosí vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ zdôraznila.
Práce budú zahŕňať opravu mostného zvršku aj spodnej stavby, sanáciu poškodených častí, výmenu mostných záverov a obnovu vozovky. NDS dodala, že súčasťou obnovy bude aj údržba odvodňovacieho systému, montáž nových zvodidiel a ďalších prvkov mosta, ktoré zabezpečujú jeho dlhodobú životnosť. „Harmonogram prác je naplánovaný na viac ako šesť mesiacov,“ objasnila.
Most Budča (km 141,625) postavili v roku 1984 a je súčasťou hlavnej trasy R1 a taktiež pripojenia z rýchlostnej cesty R2 na R1 a výjazdu k obci Budča. „Most pri Budči je už tretím mostom, na ktorom sme začali s komplexnou opravou tento rok, po mostoch Sekule a Hybica,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Národná diaľničná spoločnosť začne od 27. apríla aj s prácami na moste pri Žarnovici. Na moste Tekovská Breznica (km 89,220 - 89,190) bude celý týždeň sanácia ríms. Práce majú predĺžiť životnosť mosta a zároveň zvýšiť bezpečnosť celej konštrukcie. Počas opráv bude doprava viesť striedavo vždy vo voľnom jazdnom pruhu.