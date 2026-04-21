Nečakané výsledky PRIESKUMU: Koho Slováci vnímajú najlepšie? Názor na TOHTO človeka spojil voličov Smeru a PS

BRATISLAVA - Obyvatelia Slovenska vnímajú z vybraných osobností svetovej politiky najpozitívnejšie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Na opačnom konci sa ocitol prezident USA Donald Trump. V hodnotení krajín sú naklonení k európskym krajinám a platí, že samotné krajiny vnímajú pozitívnejšie než lídrov, ktorí na ich čele stoja. Vyplýva to z aktuálneho reprezentatívneho online prieskum NMS Market Research Slovakia.
Najnovší prieskum NMS Market Research sa pozrel na to, ako vnímajú súčasných geopolitických hráčov obyvatelia našej krajiny. Dáta boli zbierané v čase od 05. marca do 09. marca 2026, pričom prieskumu sa zúčastnilo 1 005 respondentov. Prieskum bol zrealizovaný na náklady agentúry.
Slovensko sa pozerá na západ
Z vybraného zoznamu krajín najväčší podiel obyvateľov Slovenska vníma pozitívne krajiny nachádzajúce sa na európskom kontinente - konkrétne ide o Nemecko, Francúzsko a Veľkú Britániu. Tieto krajiny vníma pozitívne viac ako 60 percent našincov. Z výskumu vyplýva, že podiel pozitívneho vnímania týchto krajín priamo úmerne klesá s narastajúcim vekom, čo potvrdzuje generačný rozdiel v prístupe k Západu. "Pozitívne vnímanie prevláda najmä medzi opozičnými voličmi, no časť pro-západného elektorátu nachádzame aj v radoch koaličných strán, najmä medzi voličmi strany HlasSD," ukazujú výsledky.
Polovica populácie vníma pozitívne Čínu, pričom tento názor prevláda medzi voličmi koaličných strán. Najsilnejší príklon k Číne deklarovali voliči Smeru, SNS a Republiky. Negatívne vnímanie nad pozitívnym prevláda v prípade USA a Ruska. USA sú aktuálne vnímané najviac negatívne zo všetkých sledovaných krajín — takto ich hodnotí viac ako 60 percent obyvateľov Slovenska. Negatívny pohľad prevláda medzi koaličnými voličmi, ale silný je aj medzi voličmi opozície.
„Ide o jeden z mála prípadov, kedy sa voliči oboch táborov názorovo zhodnú. Za negatívnym vnímaním u opozičného elektorátu s najväčšou pravdepodobnosťou stojí súčasné vedenie USA zosobnené v Donaldovi Trumpovi,“ dopĺňa výsledky analytik NMS Michal Mislovič.
Rusko vníma negatívne viac ako polovica našincov, zatiaľ čo 37 percent deklaruje pozitívne vnímanie. Na rozdiel od západoeurópskych krajín platí pri Rusku opačná veková úmera — s narastajúcim vekom stúpa podiel pozitívneho vnímania, pričom najčastejšie ho pozitívne vnímajú ľudia vo veku 45–54 rokov.
„Generácia, ktorá má dnes 45–54 rokov, mala v roku 1989 medzi 8 a 17 rokov — teda zažila koniec predchádzajúceho režimu ako deti alebo dospievajúci. Môžeme preto predpokladať, že ich očakávania spojené so zmenou režimu neboli naplnené, najmä tie týkajúce sa ekonomickej prosperity. To môže vysvetľovať, prečo dnes vnímajú Rusko pozitívnejšie ako mladšie alebo staršie ročníky,“ komentuje Michal Mislovič z NMS Market Research.
Macron na čele, Trump na chvoste
Predstavitelia najpozitívnejšie vnímaných krajín — Francúzska, Veľkej Británie a Nemecka — sú v očiach Slovákov vnímaní pozitívne, ale nie s takou intenzitou ako krajiny, ktoré reprezentujú. Francúzsky prezident Emmanuel Macron je spomedzi všetkých skúmaných osobností vnímaný najpozitívnejšie — sympatie mu prejavilo približne 40 percent populácie, čo je však menej než samotné Francúzsko. Z výskumu vyplýva, že pozitívne vnímanie Macrona prevláda medzi mladšími generáciami a medzi voličmi opozičných strán, aj medzi voličmi Hlasu.
Ešte výraznejší rozdiel medzi hodnotením krajiny a jej lídra je vidieť v prípade Nemecka a Veľkej Británie, respektíve Friedricha Merza a Keira Starmera. Pozitívne ich vníma len tretina, respektíve štvrtina populácie. "Kľúčovým zistením však je, že Friedricha Merza nepozná pätina populácie a Keira Starmera tretina. Neznalosť deklarujú častejšie voliči opozičných strán, najmä PS, SaS a KDH. Čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pozitívne vníma približne tretina populácie," ukazujú výsledky. Pozitívnejší vzťah k nemu majú najmä muži, staršie generácie a voliči súčasnej koalície.
„Prečo má čínsky líder vyššiu úroveň znalosti ako lídri európskych krajín, ktoré Slováci navyše hodnotia pozitívnejšie? Dôvodov je viacero — geopolitická situácia, mediálne pokrytie, ale aj nevýraznosť európskych predstaviteľov. Je to signál, že pozitívny vzťah ku krajine automaticky neznamená aj záujem o jej politickú reprezentáciu,“ dopĺňa Michal Mislovič.
Negatívny názor prevládajúci nad pozitívnym majú Slováci a Slovenky na ruského prezidenta Vladimíra Putina a prezidenta USA Donalda Trumpa. Putina vníma pozitívne tretina ľudí, opačný názor má viac ako polovica populácie. Ešte viac negatívne je v našej spoločnosti vnímaný Donald Trump. Podporu má len u 15 percent ľudí, negatívne ho vnímajú takmer tri štvrtiny dospelej populácie Slovenska. Aj v tomto prípade pozorujeme málo vídanú zhodu medzi voličmi Smeru a PS.
„Voliči prozápadných strán konzistentne odmietajú Putina a pozitívne hodnotia západných lídrov. Voliči národne orientovaných strán prejavujú opačný vzorec. Jedine Donald Trump nedokáže mobilizovať pozitívne vnímanie ani v jednom voličskom tábore – je univerzálne nepopulárny, čo ho odlišuje od všetkých ostatných lídrov,“ sumarizuje výsledky Michal Mislovič z NMS.