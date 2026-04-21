V posledných dňoch sa ochladilo: Platí malé lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Vo všetkých slovenských pohoriach je v utorok vyhlásené len malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Ochladenie posledných dní spôsobilo stvrdnutie snehovej pokrývky. Uvoľnenie lavíny je možné iba pri väčšom dodatočnom zaťažení na exponovaných svahoch s previatym novým snehom, ktorý by mal pripadnúť v priebehu utorka. Samovoľné lavíny sa neočakávajú. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Utorkové počasie bude ovplyvňovať prechádzajúci studený front. Snehová pokrývka vplyvom pondelňajšieho (20. 4.) ochladenia zmrzla a stabilizovala sa. „Na jej povrchu pribudlo počas pondelka lokálne do päť centimetrov nového snehu, nevýrazné snehové zrážky budú pretrvávať aj počas utorka. Fúkať bude čerstvý až silný prevažne severozápadný vietor do 15 metrov za sekundu. Ten bude sneh transportovať najmä na záveterné juhovýchodné expozície,“ spresnilo stredisko. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v závislosti od orientácie od výšky 1300 až 1700 metrov nad morom. Jej výška dosahuje 30 až 150 centimetrov, pričom najviac snehu je v Nízkych Tatrách.