Slovensko žiada aj Poľsko: Chce povolenie preletu lietadla s Ficom do Moskvy

BRATISLAVA - Poľsko dostalo od Slovenska žiadosť o využitie svojho vzdušného priestoru na prelet premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) počas jeho cesty do Moskvy. V pondelok na to upozornila poľská agentúra PAP, ktorá citovala hovoru tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Macieja Wewióra. Žiadosť SR podľa jeho slov aktuálne poľská strana vyhodnocuje.
Predseda slovenskej vlády sa plánuje v Moskve 9. mája zúčastniť na oslavách Dňa víťazstva. Fico v sobotu informoval, že povolenie na prelet do ruského hlavného mesta nedostane od Litvy a Lotyšska. Hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova však v pondelok popoludní uviedla, že takáto žiadosť zo strany SR neprišla.
Estónsko prelet nepovolí
Estónsko v nedeľu informovalo, že Ficovi prelet nepovolí. Podľa ministra zahraničných vecí Margusa Tsahknu totiž nesmie nikto využívať vzdušný priestor krajiny na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá a vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.
Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.