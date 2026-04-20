Tuning pod drobnohľadom: Polícia kontrolovala zrazy v Trnave aj v Dunajskej Strede, lietali pokuty

Zrazm tuningových vozidiel v Trnavskom kraji. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )
TRNAVA - Policajti v sobotu (18. 4.) večer dohliadali na bezpečnosť cestnej premávky v súvislosti hneď s tromi zrazmi „tuningových“ vozidiel. Polícia vyčlenila do opatrení v Trnave, Dunajskej Strede a Šamoríne policajtov dopravnej aj poriadkovej polície. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
„Policajti uložili počas týchto akcií deväť blokových pokút za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,“ priblížila polícia.