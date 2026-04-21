Dvaja muži v obci Svinia boli napadnutí! Traja muži skončili v cele

SVINIA - Trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva vedie poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Jarovniciach v súvislosti s pondelňajším (20. 4.) protiprávnym konaním v obci Svinia, pri ktorom utrpeli zranenia dvaja muži, ktorí boli napadnutí. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Policajti vyslaní na miesto udalosti obmedzili na osobnej slobode troch útočníkov, išlo o mužov vo veku 41, 43 a 19 rokov. Zadržaní muži boli umiestnení do cely policajného zaistenia, boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony,“ uviedla Ligdayová.