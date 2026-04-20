Zábery z víkendovej smrteľnej nehody na Záhorí: FOTO Motorku po náraze odhodilo do potoka! Vodičovi pomôcť nevedeli

LÁB - Tragická víkendová nehoda na Záhorí si vyžiadala ľudský život, ďalšia osoba skončila ťažko zranená.
O nehode informovali ešte v nedeľu policajti. "Podľa doposiaľ zistených informácií tam na účelovej ceste v zákrute v smere na Vysokú pri Morave došlo z nezistených príčin k nárazu dvoch osôb jazdiacich spolu na motocykli do stromu. Vodič zraneniam na mieste podľahol, spolujazdec bol s vážnymi zraneniami prevezený do nemocnice," uviedli.
Na miesto dorazili aj hasiči z Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách. "Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že sa na mieste nachádzajú dve ťažko zranené osoby, z ktorých jedna bola v bezvedomí. Zasahujúci hasiči okamžite poskytli osobe v bezvedomí kardiopulmonálnu resuscitáciu, no zranenia, ktoré táto osoba utrpela, boli nezlúčiteľné so životom a privolaný lekár konštatoval exitus," uvidol Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj.
Hasiči zároveň asistovali zdravotníckym záchranárom pri poskytovaní prvej pomoci druhej zranenej osobe, ktorá bola vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby prevezená na centrálny príjem jednej z bratislavských nemocníc.
V čase príjazdu hasičov sa motocykel v dôsledku nárazu nachádzal v Zohorskom kanáli. Zasahujúci hasiči zabránili úniku prevádzkových kvapalín do vôd prostredníctvom sorpčných hadov a po zdokumentovaní dopravnej nehody motocykel z kanála vytiahli. "Spolu s profesionálnymi hasičmi na mieste zasahovali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Láb," dodali.