Tragické ráno v Seredi: Muža (†42) zasiahol pri trakčnom vedení elektrický prúd

SEREĎ - Pondelkové ráno v Seredi poznačila obrovská tragédia, pri ktorej vyhasol život 42-ročného muža. Osudným sa mu stal kontakt s vysokým napätím v blízkosti trakčného vedenia. Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek a zúfalej snahe lekárov o jeho záchranu, mužovi už nebolo pomoci a na mieste skonal.
Incident sa odohral krátko pred ôsmou hodinou ráno, kedy pokojnú atmosféru v Seredi prerušili sirény hasičov, polície a záchranárov. Podľa doterajších informácií televízie JOJ došlo v blízkosti železničného trakčného vedenia k nešťastnému zásahu 42-ročného muža elektrickým prúdom. Napätie v týchto vedeniach býva extrémne vysoké a kontakt s ním máva vo väčšine prípadov fatálne následky.
Na miesto nešťastia okamžite vyrazila ambulancia rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári robili všetko, čo bolo v ich silách, no devastačné účinky elektrického prúdu boli silnejšie. "Na mieste zasahovala ambulancia rýchlej lekárskej pomoci. Napriek snahe záchranárov bolo u 42-ročného muža konštatované úmrtie," potvrdila tragickú správu Petra Klimešová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.