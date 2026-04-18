Dva ZÁZRAKY v nemocnici na Horehroní za krátky čas: FOTO Bábätko so zúbkom a najväčšie dvojičky za 50 rokov

BREZNO - Na gynekologicko‑pôrodníckom oddelení v Brezne zažili týždeň, ktorý by pokojne mohli nazvať „týždňom zázrakov“. Hoci v nemocnici prichádzajú na svet malé životy každý deň, tentoraz sa zišli hneď dva mimoriadne prípady, ktoré personálu aj rodičom vyčarili úsmev na tvári.
Bábätko, ktoré prekvapilo hneď po narodení
Nemocnica vo štvrtok zverejnila fotografiu drobca, ktorý sa rozhodol prísť na svet s malým náskokom — rovno so zúbkom. „Na našom gynekologicko-pôrodníckom oddelení prichádzajú na svet malé zázraky každý deň… a niektoré z nich nás dokážu prekvapiť už od prvých chvíľ. Tento drobec nás prekvapil hneď po narodení – rovno so zúbkom!“ napísala nemocnica.
Takéto prípady sú síce zriedkavé, no úplne v poriadku. A pre rodičov aj personál sú vždy milou kuriozitou, ktorá spríjemní deň.
Najväčšie dvojičky v nemocnici za polstoročie
Nemocnica zažila v tomto týždni ďalší rekord. V breznianskej nemocnici sa prirodzeným pôrodom narodili najväčšie dvojičky za posledných 50 rokov. Priblížila, že ako prvý prišiel na svet chlapček s pôrodnou hmotnosťou 3300 gramov, po ňom jeho sestrička s ešte vyššou váhou — 3550 gramov.
„Pôrod mamina zvládla úžasne a všetko prebehlo bez komplikácií. Takéto krásne a výnimočné okamihy nám robia radosť,“ uviedla nemocnica. Prirodzený pôrod takto veľkých dvojičiek je skutočne výnimočný a pre oddelenie predstavuje udalosť, ktorá sa zapíše do jeho histórie.