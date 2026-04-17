Absurdistan! Dediny na kopaniciach zháňajú lekárov a sestričky medzi chatármi: Situácia v nemocnici je zúfalá

MYJAVA - Zúfalá situácia vedie k netradičným riešeniam. Obce v okolí Myjavy zverejnili na svojich stránkach na sociálnej sieti neobvyklú prosbu - obracajú sa na chatárov, ktorí sú z radov zdravotníckeho personálu, či by nemali záujem uzatvoriť zmluvu s Nemocnicou s poliklinikou Myjava. Robiť by v nej mohli napríklad deň pred alebo deň po víkende, ktorý budú tráviť na chate.
"Vážení Hrachovišťania, pán primátor mesta Myjava ma požiadal o spoluprácu - nemocnica s poliklinikou Myjava je v rámci systémových zmien v zdravotníctve v zložitej personálnej situácii. Mám zistiť, či u nás nie sú chalupári z radov zdravotníckeho personálu, hlavne lekári, ktorí by mali záujem uzatvoriť zmluvu s Nemocnicou s poliklinikou Myjava," píše na stránke obce Hrachovište starosta Ivan Kolník.
"Ak trávia víkend na chalupe, mohli by napríklad v piatok alebo v pondelok ordinovať v Myjave, kde by mali pripravené všetky podmienky pre ich kvalitný výkon. Alebo niekto z Vašich známych - ak takého máte, prosím o informáciu o ich odbornej špecializácii a kontakt na nich. Bol by som Vám veľmi povďačný, nakoľko by to bolo prínosné pre celý náš región," dodal.
Podobný oznam uverejnil na sociálnej sieti aj starosta vedľajšej obce Kostolné Miroslav Cibulka.
Primátor Myjavy Ľubomír Halabrín tvrdí, že vychádza z dostupných informácií, problém so zdravotníckym personálom je podľa jeho slov vo všeobecnosti. "Vznikla na Myjave preto občianska aktivita a myšlienka (skúsenosť dovezená zo Švajčiarska), že v osídleniach, akými sú Kopanice, môžu chalupárčiť zdravotníci (doktori, sestry, asistenti,...), ktorí majú vzťah k tomuto kraju a sú ochotní na krátkodobé úväzky pôsobiť v miestnych zdravotníckych zariadeniach. Celá aktivita ide mimo nemocnicu a ide vlastne o pokus, či niečo podobné môže fungovať i u nás," vysvetlil pre tvnoviny.sk.