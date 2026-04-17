Premiér Fico diskutoval so stredoškolákmi v Galante o EÚ, zahraničnej politike a aktuálnych svetových témach

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico dnes diskutoval o zahraničnej politike so stredoškolskými študentmi v Galante. „Veľmi dobre viem, ako si mladí ľudia užívajú slobodu pohybu po Európskej únii. Môžete tu v Galante nasadnúť do auta a zastavíte sa až na brehu Atlantického oceánu v Portugalsku,“ povedal na stretnutí Robert Fico.
Podľa slov premiéra je EÚ dobrý projekt a práve preto musíme bojovať za udržanie a rozvíjanie toho dobrého čo prináša. „To nás však nezaväzuje k tomu, aby sme popierali sami seba, svoje životné záujmy a súhlasili s absolútne každým šialeným nápadom, ktorý k nám príde zo západu. Musíme sa vrátiť k podstate a zvýšiť ekonomický výkon EÚ, musíme sa zamerať na znovuzískanie konkurencieschopnosti a zavrhnúť jalové diskusie na rôzne zelené témy a regulácie regulácií regulovaného. Musíme sa tiež vrátiť k pravidlám svetového poriadku a nemôžeme sa správať selektívne pri jeho porušovaní,“ uviedol predseda vlády SR.
Gymnazisti a študenti zo strednej odbornej školy technickej kládli aj niekoľko otázok k aktuálnym témam – od volieb v Maďarsku, cez budúcnosť V4 až po vojnu na Ukrajine. „Diskusia bola vecná, otvorená a ukázala, že mladí ľudia sa o dianie vo svete skutočne zaujímajú,“ dodal v závere premiér Fico.