Končíte vysokú školu? Nezabúdajte na POVINNOSTI, povinné papierovačky a rôzne pouniverzitné scenáre!

BRATISLAVA - Slávnostné a úspešné ukončenie vysokej školy neznamená len zisk titulu a bujaré oslavy s promóciou. Ide aj o zásadnú zmenu jednotlivca vo vzťahu k štátu. Dôležité je aj to, že status študenta sa končí okamžite – konkrétne dňom nasledujúcim po vykonaní štátnej záverečnej skúšky, nie až promóciou.
Povinnosti končiacich študentov na svojom webe zhrnula aj Sociálna poisťovňa. Od momentu ukončenia štúdia na univerzite si už každý absolvent musí strážiť svoje povinnosti voči poisťovniam či úradom.
Prinášame prehľad, čo vás čaká podľa toho, či sa zamestnáte alebo skončíte na úrade práce.
Sociálna poisťovňa: Vo väčšine prípadov bez starostí
Dobrá správa je, že bezprostredne po skončení školy absolventi voči Sociálnej poisťovni spravidla nemajú žiadne povinnosti.
- Sociálna poisťovňa si údaje o ukončení štúdia väčšinou zisťuje sama z registra, takže nič netreba oznamovať.
- Ak sa absolvent zamestná, všetky povinnosti preberá zamestnávateľ – ten ho prihlási a odvádza zaňho poistné.
- Ak si prácu nenájde, nevzniká mu automaticky povinnosť platiť sociálne odvody.
Výnimka:
Pozor si musia dať najmä poberatelia sirotského dôchodku – tí majú povinnosť oznámiť ukončenie štúdia, inak môžu preplatok vracať.
Zdravotná poisťovňa: Kľúčová zmena prichádza okamžite
Najväčšie zmeny nastávajú práve pri kapitole zdravotná poisťovňa.
Štát za študenta platí zdravotné poistenie len do dňa štátnic. Od nasledujúceho dňa musí mať absolvent zabezpečeného nového platiteľa poistného.
Scenár 1: Nastúpite do práce
- Nemusíte nič riešiť – zamestnávateľ vás prihlási a odvody platí za vás.
Scenár 2: Idete na úrad práce
- Ak sa zaevidujete ako uchádzač o zamestnanie, zdravotné poistenie za vás platí štát.
- Úrad práce zároveň splní oznamovaciu povinnosť voči poisťovni.
Scenár 3: Nepracujete ani nie ste evidovaný
- Do 8 dní od skončenia štúdia sa musíte prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako samoplatiteľ. V opačnom prípade vám môže vzniknúť nedoplatok, ktorý budete musieť doplatiť spätne.
Úrad práce: Dobrovoľnosť, ktorá sa oplatí
Evidencia na úrade práce nie je povinná. Má však zásadné výhody:
- štát za vás platí zdravotné poistenie,
- získate prístup k pracovným ponukám a poradenským službám,
- vyhnete sa povinnosti platiť si odvody ako samoplatiteľ.
Dôležitá lehota:
- ak sa zaevidujete do 10 dní od skončenia štúdia, poistenie za vás štát pokryje aj spätne od nasledujúceho dňa po štátniciach.
Daňový úrad: Väčšinou bez povinností, ale s výnimkami
Bežný absolvent bez príjmu nemá voči daňovému úradu žiadne povinnosti.
Situácia sa mení, ak:
- začnete pracovať – dane rieši zamestnávateľ (zrážková alebo preddavková daň),
- začnete podnikať – vzniká vám registračná povinnosť a neskôr aj povinnosť podať daňové priznanie.
V kocke sa dá povedať, že najčastejšou chybou absolventov je ignorovanie zdravotnej poisťovne. Práve tam vzniká povinnosť okamžite po štátniciach. Ak si tieto kroky postrážite, vyhnete sa zbytočným dlhom a sankciám hneď na začiatku pracovného života.