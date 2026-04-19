Jedinečná príležitosť, štát sa zbavuje majetku! TENTO rodinný dom s pozemkami môže byť váš za ROZPRÁVKOVÚ sumu

LEVICE - Plánujete si kúpiť rodinný dom či sa obhliadate po chate, kde by ste si chodili cez víkend oddýchnuť a nemáte peňazí nazvyš? Potom je táto práve pre vás. Rodinný dom s pozemkami v okrese Levice môže byť váš za 25-tisíc eur. Stačí splniť niekoľko podmienok.
Ponuku zverejnil v Registri ponúkaného majetku štátu (ROPK) Okresný úrad Nitra. Ide o rodinný dom s pozemkami v obci Pastovce v okrese Levice s dvoma parcelnými číslami, ktoré majú zastavanú plochu a nádvorie dokopy s veľkosťou 856 m2. Ich suma je v elektronickej aukcii na hodnote 25 020 eur.
Nehnuteľnosť sa predáva v takom stave, v akom sa momentálne nachádza, pričom vypratanie a vyčistenie predávaných nehnuteľností je na náklady kupujúceho.
požadované náležitosti sú uvedené na webe ROPK"Cenovú ponuku doručte v termíne najneskôr do 30. 04. 2026. Cenovú ponuku je potrebné v uvedenom termíne doručiť a nie odoslať," upozorňuje úrad. Správca tiež žiada zloženie finančnej zábezpeky vo výške 2000 eur a to do konca lehoty. Zábezpeka sa započítava do splatenia kúpnej ceny.
"Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia splnili určené podmienky. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca povinný vykonať elektronickú akciu. Ak určené podmienky splní len jeden záujemca, správca s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie," približuje.
Správca je povinný vylúčiť cenovú ponuku záujemcu:
- ktorý je spriaznenou osobou s iným záujemcom;
- ktorého cenová ponuka nebola v lehote určenej správcom doručená alebo ktorého cenová ponuka nebola vyjadrená pevnou sumou;
- ktorý v lehote určenej správcom riadne nezložil zábezpeku.
Výsledok osobitného ponukového konania sa zverejní na webovej stránke ROPK. "Písomne oslovený s výzvou na uzavretie kúpnej zmluvy bude len záujemca s najvyššou cenovou ponukou. Záujemcovi, ktorý nesplnil podmienky alebo ktorý odstúpil od svojej cenovej ponuky pred vyhodnotením osobitného ponukového konania, sa zábezpeka vráti po jeho vyhodnotení. Záujemcovi, ktorý nebol vyzvaný na uzavretie zmluvy, aj keď splnil podmienky, sa zábezpeka vráti po úhrade kúpnej ceny kupujúcim, najneskôr do 90 dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania," informujú.