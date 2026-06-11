Tragédia pri školskom výlete: Po zrážke autobusov zomrel malý školák

BERLÍN - Prenajatý autobus s dvoma školskými triedami sa dnes popoludní pri bavorskom Dachau zrazil s linkovým autobusom bez cestujúcich. Okolo 30 detí utrpelo zranenie, jeden žiak im podľahol, informovala agentúra DPA.
V autobuse išli na školský výlet dve triedy druhákov zo základnej školy v bavorskom Haimhausene. V zákrute pri obci Hebertshausen v okrese Dachau sa autokar zrazil s protiidúcim linkovým autobusom bez cestujúcich. Jeden chlapec podľahol svojim zraneniam ešte na mieste nehody. Zranenie utrpelo ďalších 30 detí, učiteľka a dvaja vodiči. U dvoch detí a učiteľky polícia hovorí o veľmi ťažkých zraneniach. Ďalšie štyri deti utrpeli ťažké alebo stredne ťažké zranenia. Dvadsaťšesť žiakov a vodiči utrpeli ľahké zranenia.
Poškodený autobus
Výletný autobus bol ťažko poškodený. Hasiči po príchode na miesto nehody našli dve zranené deti vedľa neho, uviedol hovorca okresného požiarneho inšpektorátu Maximilian Reimoser.
Jeden chlapec bol zranený obzvlášť ťažko. "Snažili sme sa urobiť všetko, čo bolo v ľudských silách, aby sme ho resuscitovali," povedal vedúci záchrannej služby Dennis Behrendt k boju o záchranu života dieťaťa. V pohotovosti už bol vrtuľník, ktorý mal chlapca prepraviť do nemocnice. Záchranár však nakoniec musel na mieste konštatovať smrť, dodal Behrendt.