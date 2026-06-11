MIMORIADNY ONLINE Krym v noci otriasli výbuchy: Bol hlásený rozsiahly útok na viaceré miesta

KYJEV/MOSKVA - V noci boli na Ruskom okupovanom Kryme hlásené viaceré výbuchy v súvislosti s údajným rozsiahlym útokom na viaceré miesta na polostrove. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
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6:31 Fínsky prezident odmietol pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi Európou a Putinom. Alexander Stubb povedal, že nemá v úmysle zastupovať EÚ v prípadných rokovaniach s Kremľom. Podľa jeho názoru by túto úlohu mali prevziať najväčšie európske krajiny – Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Krajiny ako Fínsko alebo Nórsko môžu proces rokovaní podporiť, ale nemali by v ňom prevziať vedúcu úlohu. Zároveň sa Stubb domnieva, že Európa by mala obnoviť kontakty s Kremľom, pričom argumentuje, že Ukrajina je v súčasnosti v silnej pozícii.
6:28 V noci bolo na Ruskom okupovanom Kryme hlásených viacero výbuchov uprostred zjavného rozsiahleho útoku zameraného na viacero miest na polostrove.
6:05 Miestni obyvatelia tvrdia, že po útoku Ukrajiny vypukla v noci na 11. júna v ropnej rafinérii Afipsky v ruskom Krasnodarskom kraji požiar uprostred masívneho útoku Ukrajiny.