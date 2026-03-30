Pondelok30. marec 2026, meniny má Vieroslava, zajtra Benjamín

Nulová daň pre firmy? Opozičná strana SaS navrhuje zavedenie tzv. estónskej dane

Branislav Gröhling a Marián Viskupič
Branislav Gröhling a Marián Viskupič
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Vláda by mala rast slovenskej ekonomiky podporiť zavedením tzv. estónskej dane, teda nulovej dane na zisk reinvestovaný do rozvoja. Uviedli to v pondelok na brífingu predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling a zástupcovia strany Marián Viskupič a Ľudovít Paulis.

„Chceme, aby sa tu vytvorilo prostredie, kde sa oplatí investovať a Slovensko začne rásť, a kde bude predvídateľnosť, kde bude stabilita. Preto prichádzame opätovne s ponukou smerom k pánovi ministrovi (financií Ladislavovi, pozn. TASR) Kamenickému (Smer-SD), aby zaviedol estónsky model dane. To je ´nulapercentná´ daň z reinvestovaného zisku. To znamená, že firma zaplatí daň až vtedy, keď zisk vyplatí mimo podnikania,“ spresnil Gröhling.

Recesii sa podľa Viskupiča Slovensko nevyhne. „A nie je možné ju hodiť na externé prostredie, ako to bude prezentovať vládna koalícia. Recesia je spôsobená Kamenického chaotickou konsolidáciou - pokus/omyl, nezmyselná oprava, oprava nezmyselnej opravy, ďalšia oprava opravy a výsledok je naďalej podstatne horší stav, ako bol pred tým pôvodným jasne zlým rozhodnutím,“ povedal Viskupič.

Nejde o novú sadzbu dane

Tvrdenie ministra financií, že „estónska daň“ je v rozpore s rovnou daňou vychádza podľa Viskupiča z nepochopenia princípu. „Nejde o novú sadzbu dane, ide o zmenu výpočtu základu dane. Proste práve naopak, estónsky model sa výborne dopĺňa s jednoduchým rovným jednotným daňovým systémom. Pre nás, pre SaS, je prioritou estónska daň,“ vysvetlil.

Ponúkli opatrenia

„Chceme ponúknuť opatrenia tejto vláde do jej prorastového programu, ktorý bol avizovaný. Prvým opatrením by bola valorizácia hodnoty pre kapitálové výdavky, čiže od akej hodnoty sa už výdavok považuje za investíciu. Keby sme to zmenili len o infláciu, tak by sa mala zmeniť táto hodnota z 1700 na 3500 eur,“ doplnil Paulis.

Druhým opatrením je podľa Paulisa úprava odpisových tried. „V roku 2015 sa predĺžilo odpisovanie nehnuteľností z 20 na 40 rokov a zároveň stúpol počet odpisových tried. My by sme navrhli vrátiť sa k nižšiemu počtu odpisových tried, znížiť najvyššiu triedu na 20 rokov tak, ako bola v minulosti,“ doplnil. Tretím opatrením by bolo „sflexibilnenie“ odpočtu daňovej straty počas piatich rokov alebo jeho predĺženie na sedem rokov.

„Toto nie je náš program, toto je len výber z nášho programu. Sú to jednoduché opatrenia, ktoré je možné zaviesť rýchlo. Stoja spolu možno 270 miliónov eur, ale sú silne proinvestičné. Signalizovali by, že aj táto vláda to konečne s podporou investícií myslí vážne,“ dodal Paulis.

Viac o téme: SaSBranislav GröhlingMarián ViskupičEstónska daň
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Zoznam TV

