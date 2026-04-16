Štvrtok16. apríl 2026, meniny má Dana, Danica, zajtra Rudolf

Samosprávy na stretnutí s prezidentom apelovali na zmenu zákona o dlhovej brzde

Na snímke zľava prezident SR Peter Pellegrini, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, prezident Únie miest Sloven
Na snímke zľava prezident SR Peter Pellegrini, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, prezident Únie miest Sloven (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti sa musí zmeniť, aby nespôsobil problémy pri prijímaní rozpočtov miest, obcí i samosprávnych krajov. Po štvrtkovom stretnutí s prezidentom SR Petrom Pellegrinim to zdôraznili zástupcovia strešných organizácií samospráv - Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a Samosprávnych krajov Slovenska (SK8). Zároveň oznámili, že našli v tejto otázke s hlavou štátu zhodu.

Predseda ZMOS-u Jozef Božik potvrdil, že téma ústavného zákona o dlhovej brzde vychádza z témy nastavenia reformy verejnej správy a pozičného dokumentu, ktorý predstavili samosprávne organizácie v prvej polovici marca. „Zhodli sme sa na tom, že skôr, ako sa dostaneme k samotnej diskusii o reforme verejnej správy, musíme už v tomto roku vyriešiť niekoľko problémov, jedným z hlavných je otázka tzv. dlhovej brzdy, ktorá v súčasnej podobe výrazne komplikuje až znemožňuje prijímanie rozpočtu na budúci kalendárny rok,“ uviedol Božik. „Ak sa zmení ústavný zákon, bude to prvý krok k zlepšeniu financovania miest, obcí a krajov,“ dodal.

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini (tretí zľava) a sprava viceprezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf, viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, podpredseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, 1. podpredseda ZMOS-u Martin Červenka, podpredseda ZMOS-u a predseda komory miest Branislav Tréger a podpredsedníčka ZMOS-u a predsedníčka komory obcí Božena Kováčová rokujú počas prijatia predstaviteľov ZMOS-u, SK8 a ÚMS v Prezidentskom paláci
Zobraziť galériu (3)
Na snímke prezident SR Peter Pellegrini (tretí zľava) a sprava viceprezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf, viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, podpredseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček, predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, 1. podpredseda ZMOS-u Martin Červenka, podpredseda ZMOS-u a predseda komory miest Branislav Tréger a podpredsedníčka ZMOS-u a predsedníčka komory obcí Božena Kováčová rokujú počas prijatia predstaviteľov ZMOS-u, SK8 a ÚMS v Prezidentskom paláci  (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Samosprávy žiadajú väčšie právomoci

Predseda združenia SK8 Jozef Viskupič v tejto súvislosti tiež pripomenul, že všetky tri strešné samosprávne združenia spoločne adresovali poslancom Národnej rady SR minulý týždeň výzvu na zmenu ústavného zákona. Z ďalších tém takmer dvojhodinového stretnutia s hlavou štátu akcentoval tému tzv. suspenzívneho veta, ktoré by dovolilo samosprávam uplatňovať takúto možnosť pri legislatíve týkajúcej sa samosprávy. „Našli sme v tomto spoločnú reč, rovnako sme sa zhodli v tom, že i samosprávy by mali mať podľa vzoru Českej republiky legislatívnu iniciatívu v tejto oblasti,“ upozornil. Dôležitou témou bola podľa neho aj otázka nastavenia čerpania eurofondov v ďalšom programovom období a kompetencie samospráv v tomto procese.

archívne video

Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prezident podporí reformné rokovania

Viskupič ocenil záujem prezidenta o tému reformy verejnej správy, očakáva, že Pellegrini bude po diskusii so samosprávami iniciovať rozhovory s ministrami. „A potom sa opäť stretneme a povieme si, pod akou gesciou akého ministra budeme tvoriť reálnu opravu verejnej správy, aby reforma neostala iba témou pozičných dokumentov,“ dodal šéf SK8.

Na snímke zľava predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček, 1. podpredseda ZMOS-u Martin Červenka, podpredseda ZMOS-u a predseda komory miest Branislav Tréger, prezident SR Peter Pellegrini, podpredsedníčka ZMOS-u a predsedníčka komory obcí Božena Kováčová, podpredseda SK8 a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, viceprezident ÚMS a primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf sa zdravia počas prijatia predstaviteľov ZMOS-u, SK8 a ÚMS v Prezidentskom paláci.
Zobraziť galériu (3)
Na snímke zľava predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik, predseda združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) a primátor Trenčína Richard Rybníček, 1. podpredseda ZMOS-u Martin Červenka, podpredseda ZMOS-u a predseda komory miest Branislav Tréger, prezident SR Peter Pellegrini, podpredsedníčka ZMOS-u a predsedníčka komory obcí Božena Kováčová, podpredseda SK8 a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter, viceprezident ÚMS a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko, viceprezident ÚMS a primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf sa zdravia počas prijatia predstaviteľov ZMOS-u, SK8 a ÚMS v Prezidentskom paláci.  (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Cieľom zmien, ktoré v návrhu reformy verejnej správy samosprávne organizácie v polovici marca predstavili, má byť vytvorenie štíhleho, a tým aj decentralizovaného štátu, ktorý presunie výkon sektorových politík, ako je vzdelávanie, sociálne služby, kultúra či regionálny rozvoj, priamo na samosprávy. Návrh počíta s ústavným zakotvením postavenia samospráv, odstránením duplicít so štátnou správou a zavedením regionálneho integrovaného modelu riadenia. Zároveň prináša stabilitu cez predvídateľné viaczdrojové financovanie a povinnú medziobecnú spoluprácu.

Viac o téme: SamosprávyPeter PellegriniDlhová brzda
Nahlásiť chybu

