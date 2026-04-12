Šéf KDH vyložil karty na stôl: Kultúrne otázky musia ísť bokom, prvoradá je ekonomika a zdravotníctvo

BRATISLAVA - Súčasná opozícia v prípadnej budúcej vláde musí dať kultúrno-etické otázky bokom. Riešiť by mala ekonomiku, zdravotníctvo či školstvo. Myslí si to líder opozičného KDH a poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Majerský. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24.
„Ja sa rozprávam aj s ľuďmi, ktorí volia PS, a keď sa s nimi bavím, povedia mi rovno, že v jednej veci vám dám za pravdu - nie je dobré otvárať ideologické alebo kultúrno-etické otázky, najbližšia vláda by mala riešiť ekonomiku, zdravotníctvo, školstvo,“ skonštatoval.
Každý, kto bude chcieť byť súčasťou budúcej vlády, musí podľa Majerského už teraz v opozícii ukázať, že chce byť stabilným prvkom. Myslí si, že aj Hnutie Slovensko musí dať jasný signál, že nebude rozvracačské. „Môže sa stať, že Hnutie Slovensko, KDH, PS, SaS aj Demokrati budú odsúdení na spoluprácu. A to hovorím v tom dobrom slova zmysle. (...) A ak budú všetci konštruktívni a budú sa držať rámca zmluvy, ktorú podpíšu, programového vyhlásenia vlády, tak som presvedčený, že to bude dobrá, kvalitná koalícia,“ okomentoval.
Diskutovalo sa aj o vnútrostraníckych veciach. Majerský si myslí, že má ako predseda hnutia podporu. Poukázal pri tom na to, že snem KDH schválil jeho návrh na predsedov a členov predsedníctva hnutia. Myslí si, že ak by bola nespokojnosť s jeho vedením, prišiel by návrh na jeho výmenu na poste. Zároveň zdôraznil, že KDH nie je hnutím jedného človeka.
Témou bol aj poslanec Jozef Hajko
Témou bolo aj rozhodnutie poslanca Národnej rady (NR) SR Jozefa Hajka (KDH) vzdať sa poslaneckého mandátu. Majerský mu poďakoval za prácu v parlamente. Vyjadril sa tiež ku kritike Hajka o tom, že kresťanskí demokrati nie sú silnou reformnou stranou. Majerský argumentoval, že reformy možno realizovať vo vláde, nedajú sa presadiť z opozície. Verí, že KDH bude v budúcej vláde a bude reformnou stranou.
Hovoril aj o prioritách hnutia. Informoval, že aktuálne pripravujú veľký prorodinný a prosociálny program. Venovať sa ďalej chcú dostupnosti bývania. Majerský tiež hovoril o potrebe decentralizácie Slovenska a presune kompetencií samosprávam. Avizoval, že návrhy budú predstavovať postupne a o niektorých už rokovali s opozičnými partnermi.