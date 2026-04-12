Opozičné KDH: Ukončenie rokovaní USA a Iránu je sklamaním, EÚ musí konať

BRATISLAVA - Opozičné KDH je sklamané z ukončenia rokovaní USA a Iránu. Apeluje na Európsku úniu (EÚ), aby jasne a rázne tlačila na pokračovanie vyjednávaní, pripadne im ponúkla priestor a zázemie. Zároveň vyzýva na väčšiu aktivitu vlády SR. Informovali o tom z komunikačného oddelenia kresťanských demokratov.
„KDH opätovne žiada vládu SR, aby bola súčinná a aktívnejšie pristupovala k iniciatívam, s ktorými prichádzajú členské štáty EÚ. Je v eminentnom záujme Slovenska, aby došlo k čo najrýchlejšiemu obnoveniu slobodnej plavby cez Hormuzský prieliv a tým k upokojeniu na trhoch s ropou a zemným plynom. Zatiaľ sme z radov vlády zachytili len mlčanie,“ skonštatovala europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.
Zároveň avizovala, že KDH bude naďalej aktívne v rámci európskych ľudovcov. „Už od vypuknutia tohto konfliktu sme podnikli niekoľko iniciatívnych krokov,” dodala.
Rokovania USA s Iránom sa po 21 hodinách skončili bez dosiahnutia dohody. Predstavitelia USA oznámili, že Iránu predložili „konečnú a najlepšiu ponuku“, pričom od neho požadujú najmä záväzok, že sa nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane, čo Teherán odmietol. Irán, naopak, označil americké požiadavky za „neprimerané“ a obvinil Washington, že bránil pokroku v rokovaniach.