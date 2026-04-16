MIMORIADNE Medveď na Urpíne napadol bežca! Na mieste je zásahový tím

BANSKÁ BYSTRICA - Na vrchu Urpín nad Banskou Bystricou napadol vo štvrtok ráno medveď 31-ročného bežca. Muž pri útoku utrpel zranenia, dokázal však uniknúť. Lokalitu monitoruje polícia i zásahový tím pre medveďa hnedého. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
"Dnes v skorých ranných hodinách došlo neďaleko hvezdárne na vrchu Urpín k útoku medveďa. 31 ročný muž si bol v tejto lokalite zabehať. Pri útoku medveďa utrpel zranenia v oblasti hrudníka, dokázal však uniknúť, zbehol k železničnej stanici Banská Bystrica - mesto, odkiaľ si privolal pomoc," uviedla polícia.
Muža ošetrila posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ho na ďalšie vyšetrenia do nemocnice. Na miesto boli tiež vyslané policajné hliadky. Vyrozumený bol aj zásahový tím medveďa hnedého, ktorý bude po šelme pátrať a celú lokalitu monitorovať.
Banskobystrická samospráva v súvislosti s udalosťou žiada obyvateľov, aby boli pri pohybe v prírode obozretní, najmä pri prechádzkach či športových aktivitách, a zvýšili opatrnosť. Radnica pripomína, že informácie, ako sa správať pri strete s medveďom či kontaktné údaje na zásahové tímy medveďa hnedého, sú dostupné i na webovej stránke mesta.