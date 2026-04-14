VAROVANIA pred medveďmi: Šelma bola pri nemocnici a zastávke MHD! VIDEO Ďalšieho natočili vedľa cesty

NITRA - V lesoch nad Nitrou sa opäť objavil medveď. Mestská polícia spolu so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR vydali upozornenie pre verejnosť po tom, čo sa v oblasti Zobora potvrdil výskyt šelmy. Informáciu o výskyte medveďa zverejnila Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor. Varovanie pred medveďom vydala aj obec v okrese Medzilaborce na východe Slovenska.
Medveď neďaleko nemocnice v Nitre
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor vydala na sociálnej sieti upozornenie pre verejnosť, ktorá sa týka výskytu medveďa v oblasti Zobor. Prvé náznaky prítomnosti medveďa sa objavili už 26. marca, keď bol v lese pri nemocnici nájdený strom poškriabaný pazúrmi. Ide o lokalitu približne 150 metrov od konečnej zastávky MHD. O týždeň neskôr (3. apríla) Zásahový tím ŠOP SR potvrdil, že ide o značkovanie teritória medveďom hnedým. Na mieste našli chlpy a odobrali vzorky.
Medvede sa podľa hlásení pohybujú v širšej oblasti — od Zobora cez Meškov vrch až po Dražovce a Žibricu. Posledné potvrdené pozorovanie pochádza zo 4. apríla o 5:06 h ráno na Meškovom vrchu, kde bol spozorovaný približne 80-kilový jedinec.
"Podľa dostupných údajov sa v oblasti môže pohybovať viac jedincov medveďa. Prosíme verejnosť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v tejto lokalite," upozorňujú inštitúcie.
Medveď aj v okrese Topoľčany
Na výskyt medveďa upozorňuje aj obec Súlovce v okrese Topoľčany a vyzýva občanov na opatrnovať pri vychádzke do lesa. "Dnes (14.4.2026) ráno bol fotopascou zaznamenaný pohyb medveďa hnedého nad obcou Súlovce, v lokalite Háj," informovala obec na sociálnej sieti.
Medveďa videli vedľa cesty na východe Slovenska
Obec Rokytovce v okrese Medzilaborce upozornila verejnosť na medveďa, ktorý zaznamenala obyvateľka nad obcou. Šelmu sa jej podarilo zaznamenať na videu.
"Prosím, buďte opatrní pri prechádzkach v tejto oblasti, najmä v ranných a večerných hodinách. Odporúča sa nevstupovať do lesa osamote a mať psy na vôdzke," apeľuje samospráva na ľudí.