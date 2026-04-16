Ďalší odchod veľkej firmy! Známy výrobca čokolády presúva výrobu z Trnavy do Česka

TRNAVA - Obľúbená značka cukroviniek Figaro v Trnave končí. Spoločnosť sa rozhodla svoju technológiu pomaly presunuť do závodu v Rohatci v Českej republike.
Spoločnosť uviedla, že rozhodnutie je výsledkom dôkladnej analýzy a cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť, zvýšiť konkurencieschopnosť a podporiť ďalší rast spoločnosti. Informuje o tom web tvnoviny.sk.
Presun výroby nebude okamžitý. Bude prebiehať postupne a ukončený by mal byť koncom roka 2026. Koľko ľudí príde o prácu jasné nie je. „Snahou spoločnosti je ponúknuť zamestnancom Figara Trnava pracovné miesta v iných našich výrobných spoločnostiach. V tejto chvíli preto nevieme presne určiť, koľkých zamestnancov sa dotkne ukončenie pracovného pomeru,“ vysvetlila Gabriela Smerigová, manažérka komunikácie a PR spoločnosti Valeo Foods, do ktorej Figaro patrí.