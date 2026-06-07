V Arménsku sa skončilo hlasovanie v parlamentných voľbách: Začalo sa sčítanie hlasov

JEREVAN - V Arménsku sa o 20.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) skončilo hlasovanie v nedeľňajších parlamentných voľbách. Všetkých 2005 volebných miestností v krajine sa zatvorilo a začalo sa sčítavanie hlasov, informuje o tom agentúra Armenpress.
Vysoká účasť
K 17.00 h miestneho času (15.00 h SELČ) svoj hlas odovzdalo 48,92 percenta z viac ako 2,5 milióna oprávnených voličov. V predčasných voľbách, ktoré sa v Arménsku konali v júni 2021, dosiahla účasť voličov v rovnakom čase 38,52 percenta. Priebeh volieb sledovalo 13 miestnych a osem medzinárodných pozorovateľských misií.
Silná konkurencia
V nedeľných voľbách v Arménsku sa o priazeň voličov uchádzali dva politické bloky a 16 strán. Na vstup do Národného zhromaždenia, ktorá má podľa arménskej ústavy najmenej 101 poslancov, musí strana prekročiť štvorpercentnú hranicu, zatiaľ čo volebné bloky musia získať osem až desať percent hlasov - v závislosti od počtu strán, ktoré ich tvoria.
Prvé výsledky začne volebná komisia zverejňovať v nedeľu neskoro večer. Podľa arménskych médií bude predbežné rozloženie síl jasnejšie po doručení výsledkov z najväčších miest krajiny. Favoritom volieb je súčasný premiér Nikol Pašinjan a jeho vládnuca strana Občianska zmluva. Voľby sú považované za akési referendum o budúcom smerovaní krajiny, v ktorom voliči rozhodnú medzi pokračovaním prozápadného kurzu súčasnej vlády a návratom k tradičnému spojenectvu s Ruskom.