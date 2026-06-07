Na severe Nigeru zomrelo 49 ľudí, ktorí uviazli bez vody na Sahare

AGADEZ - Najmenej 49 občanov Nigeru zomrelo od smädu v odľahlej oblasti Sahary na severe Nigeru. Cestujúci sa vracali z Mali, kde oslavovali moslimský sviatok íd al-adhá. S odvolaním sa na miestne úrady o tom v nedeľu informoval web francúzskeho denníka Le Monde.
Podľa guvernéra provincie Agadez sa vozidlo, ktoré skupinu ľudí prevážalo, pokazilo uprostred púšte a cestujúci v nej uviazli bez zásob vody. Napriek úsiliu vodiča, jeho pomocníkov i pasažierov sa poruchu vozidla nepodarilo odstrániť.
Dvaja preživší našli pomoc
Tragédiu prežili len dvaja ľudia, ktorí prešli pešo viac ako 50 kilometrov, kým sa dostali k zdroju vody a následne k najbližšiemu mestu Assamakka, kde privolali pomoc. Na mieste tragédie však záchranári nenašli nijakých preživších. Obete pochovali v hromadných hroboch.
Záchranári narazili na ďalšie vozidlo
Pri návrate z miesta nešťastia záchranné tímy objavili ďalšie pokazené vozidlo približne 60 kilometrov od Assamakky. Bolo v ňom viac ako 60 ľudí, ktorí zostali tri dni bez vody po poruche batérie. Záchranári im poskytli vodu a základné ošetrenie, opravili vozidlo a umožnili im pokračovať v ceste.
Oblasť na severe Nigeru je významnou tranzitnou trasou migrantov smerujúcich do Európy a podobné tragédie sa tam opakujú. V roku 2025 tam podľa mimovládnej organizácie APS zahynulo najmenej 35 migrantov. V roku 2013 zomrelo v púšti pri hraniciach s Alžírskom 92 občanov Nigeru vrátane 52 detí po tom, ako ich prevádzači opustili po poruche vozidiel.