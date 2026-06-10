Parlament pokračuje v riadnej schôdzi: Debata je ďalej o liekovej reforme

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v rokovaní 52. schôdze. Vrátili sa k debate o novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.
Úprava je v parlamente v prvom čítaní, je z dielne rezortu zdravotníctva. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) si od úpravy sľubuje zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístupu pacientov k liečbe.
Parlament bude následne pokračovať v rokovaní o ďalších návrhoch. Na 13.15 h je naplánovaná mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD).