Dovolenkový výlet sa zmenil na horor: Minibus s turistami skĺzol z cesty! Pre jedného letel vrtuľník

ĽUBĽANA - Minibus s chorvátskou štátnou poznávacou značkou, prevážajúci 13 tureckých turistov, v sobotu zišiel z cesty v úseku medzi slovinským mestom Postojna a hradom Predjama. Pri nehode utrpeli dvaja pasažieri vážne zranenia, informuje o tom tlačová agentúra STA.
Podľa polície vozidlo skĺzlo cez opornú stenu a dopadlo na trávnatú plochu pod ňou. Policajné oddelenie v meste Koper oznámilo, že pri nehode utrpeli vážne zranenia dvaja tureckí turisti. Jedného z nich previezli vrtuľníkom a druhého sanitkou do nemocnice v hlavnom meste Ľubľana.
Zvyšných 11 cestujúcich utrpelo ľahké zranenia, rovnako ako vodič minibusu, ktorý je občanom Chorvátska. Policajné oddelenie v Koperi uviedlo, že k nehode došlo okolo 11.00 h SELČ a vyšetrovanie na mieste nehody stále prebieha.